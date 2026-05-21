Ida Nowakowska ofiarą oszustów. Straciła pieniądze i cenne dane!

Adrian Rybak
2026-05-21 19:33

Ida Nowakowska przeżyła chwile grozy tuż przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Zamiast spokojnego odpoczynku na lotnisku, prezenterka odkryła, że padła ofiarą internetowych oszustów podczas wyrabiania niezbędnych dokumentów podróżnych. Gwiazda zaapelowała do swoich fanów, szczegółowo opisując mechanizm wyłudzenia.

Ida Nowakowska oszukana przy zakupie ETA

To nie był udany dzień dla Idy Nowakowskiej. Pod koniec maja prezenterka podzieliła się z fanami na Instagramie bardzo niepokojącą relacją z lotniska, skąd planowała podróż do Wielkiej Brytanii. Od pewnego czasu wyjazd na Wyspy wiąże się z koniecznością wyrobienia elektronicznego dokumentu podróży, o czym gwiazda doskonale wiedziała. Niestety, proces zakupu autoryzacji w specjalnej aplikacji zakończył się dla niej fatalnie, o czym przekonała się w najgorszym możliwym momencie.

Jeśli lecicie do UK, pamiętajcie o ETA i nie róbcie tego na szybko, bo ja w pośpiechu kliknęłam w fałszywy link (miał nawet w nazwie gov) i wszystkie moje dane trafiły do oszustów. [...] Uważajcie na oszustów!

Zrozpaczona prezenterka, która na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych z trudem powstrzymywała łzy, wyznała dodatkowo, że oszustwo słono ją kosztowało. Zamiast standardowej opłaty w wysokości dwudziestu funtów, z jej konta zniknęła kwota blisko pięciokrotnie wyższa. Choć Nowakowska przyznała, że cała sytuacja wynikła po części z jej własnego pośpiechu i braku należytej ostrożności, nie kryła ogromnego rozgoryczenia całą sprawą.

ETA - na co muszą uważać podróżujący?

Czym właściwie jest dokument, przez który Ida Nowakowska wpadła w kłopoty? System Electronic Travel Authorisation to wymóg rządu brytyjskiego dla osób odwiedzających Zjednoczone Królestwo w celach turystycznych lub biznesowych. Procedura powinna przebiegać wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych, rządowych aplikacji lub stron internetowych, a uzyskane w ten sposób pozwolenie jest elektronicznie powiązane z paszportem podróżnego. Ważny przez dwa lata dokument uprawnia do wielu przekroczeń granicy, jednak jego brak skutkuje kategoryczną odmową wpuszczenia na pokład samolotu przez personel linii lotniczych.

