Tłum polskich gwiazd na premierze filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu". Pozowali z ulubieńcem widzów

Katarzyna Glinka, Michał Piróg, Dawid Woliński i inne gwiazdy na premierze filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"

Zamiast tradycyjnego czerwonego dywanu organizatorzy postawili na zielony kolor, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do niezwykle popularnego bohatera nowej części kosmicznej sagi. To właśnie uroczy Grogu, często określany przez fanów mianem Baby Yody, wzbudził największe zainteresowanie podczas oficjalnego wydarzenia. Przed fotoreporterami w towarzystwie tej wyjątkowej postaci chętnie pozowali między innymi tacy celebryci jak Andrzej Wrona, Anna Dąbrówka, Dawid Woliński, Ewa Pacuła, Ilona Ostrowska, Kamila Baar, Karolina Pisarek, Katarzyna Glinka, Katarzyna Janowska, Klaudia Leclerc, Mateusz Pawłowski, Michał Figurski, Michał Piróg czy Wojciech Błach.

Organizatorzy zadbali o to, aby zgromadzeni goście mogli natychmiast przenieść się w realia odległej galaktyki. Zapewniono wyjątkową oprawę wizualną nawiązującą do klasycznej sagi, a odpowiednia scenografia oraz zaplanowane niespodzianki pozwoliły uczestnikom w pełni poczuć specyficzny klimat tego słynnego kinowego uniwersum.

Pedro Pascal jako Mandalorianin wraca na ekrany. Fabuła nowej części "Star Wars"

Najnowsze dzieło studia Lucasfilm zadebiutuje na wielkim ekranie w najbliższy piątek, 22 maja 2026 roku. Fabuła produkcji koncentruje się na wydarzeniach po upadku potężnego Imperium, kiedy to dawni dowódcy rozproszyli się po całym kosmosie. Rosnąca w siłę Nowa Republika stara się zabezpieczyć dotychczasowe zdobycze walczącej wcześniej Rebelii. W tym celu władze postanawiają zwerbować słynnego łowcę nagród Dina Djarina, w którego wciela się Pedro Pascal, a także towarzyszącego mu młodego Grogu.

Stanowisko reżysera objął Jon Favreau, który wspólnie z Kathleen Kennedy, Davem Filonim i Ianem Bryce'em zajął się produkcją widowiska. Na ekranie zaprezentują się Pedro Pascal, Sigourney Weaver oraz Jeremy Allen White. Za stworzenie ścieżki dźwiękowej odpowiada uznany kompozytor Ludwig Göransson, którego twórczość słyszeliśmy już w takich przebojach jak "Oppenheimer", "Tenet" i "Czarna Pantera".

