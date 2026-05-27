Tak zmienił się Grzegorz Hyży. Jego metamorfoza robi wrażenie

Pamiętacie jeszcze tego chłopaka, który nieco nieśmiało, ale z ogromnym talentem podbijał scenę popularnego talent show? Dziś Grzegorz Hyży to zupełnie inny człowiek. Dojrzały artysta, ikona stylu i pewny siebie mężczyzna, który od lat nie schodzi z list przebojów.

Jego przemiana jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Zmieniła się nie tylko jego muzyka, ale i cały wizerunek. Jak wyglądała ta droga? Prześledźmy ją krok po kroku.

Grzegorz Hyży wyróżniony prestiżowym tytułem. Mało kto o tym wie

Zanim usłyszała o nim cała Polska. Tak wyglądały jego początki

Zanim jego twarz stała się rozpoznawalna, Grzegorz Hyży przez lata szlifował swój warsztat z dala od medialnego zgiełku. Pochodzący z Gniezna wokalista wychował się w rodzinie z muzycznymi tradycjami, a pierwsze kroki stawiał w lokalnych zespołach, takich jak BrytFunky.

Mało kto wie, że jego wielką pasją, oprócz muzyki, była capoeira. Tę brazylijską sztukę walki trenował przez 10 lat, zdobywając nawet stopień instruktorski. Ta determinacja i dyscyplina bez wątpienia przydały mu się później w drodze na szczyt.

Ten program był trampoliną do sławy. Jeden moment zmienił wszystko

Prawdziwym przełomem w jego karierze okazał się rok 2013 i udział w trzeciej edycji programu „X Factor”. Choć ostatecznie zajął drugie miejsce, to właśnie on stał się jednym z największych wygranych tej edycji. Polska usłyszała o jego niezwykłym głosie i charyzmie.

Krótko po programie, w 2014 roku, wydał singiel „Na chwilę”, który momentalnie podbił stacje radiowe i stał się numerem jeden. To był strzał w dziesiątkę. Debiutancki album „Z całych sił” pokrył się platyną, a Hyży z finalisty talent show stał się pełnoprawną gwiazdą.

Sukces w cieniu prywatnych burz. Droga na szczyt nie zawsze była prosta

Początki wielkiej kariery zbiegły się w czasie z medialnym zainteresowaniem jego życiem prywatnym, zwłaszcza po rozstaniu z Mają Hyży. Mimo to artysta skupił się na muzyce, udowadniając, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko medialne historie.

Kolejne płyty, „Momenty” z 2017 roku i wydany po długiej, siedmioletniej przerwie „Epilog” w 2024 roku, ugruntowały jego pozycję na rynku. W międzyczasie sprawdził się również jako trener w programie „The Voice of Poland”, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi wokalistami.

Miłość w blasku fleszy. Kulisy życia prywatnego

Życie uczuciowe Grzegorza Hyżego od początku budziło wielkie emocje. Jego pierwsze małżeństwo z piosenkarką Mają Hyży, z którą ma synów-bliźniaków, Wiktora i Alexandra, zakończyło się w 2013 roku.

Szczęście i stabilizację odnalazł u boku znanej prezenterki telewizyjnej, Agnieszki Popielewicz. Para pobrała się w 2015 roku podczas romantycznej ceremonii w Rzymie, a w 2021 roku na świat przyszedł ich syn, Leon. Dziś tworzą jedną z najpiękniejszych i najbardziej stylowych par w polskim show-biznesie.

Jak dobrze znasz najpopularniejszych polskich wokalistów? 5/6 zdobędzie tylko prawdziwy znawca! Pytanie 1 z 6 Zenon Martyniuk to wokalista zespołu... Mig Toples Akcent Boys Następne pytanie

Ile lat kończy Grzegorz Hyży w 2026 roku? Jego aktualny wygląd może zaskoczyć

Grzegorz Hyży urodził się 27 maja 1987 roku. Oznacza to, że w 2026 roku skończy 39 lat. Patrząc na jego zdjęcia sprzed dekady, trudno uwierzyć, jak bardzo się zmienił.

Z chłopaka z sąsiedztwa stał się dojrzałym artystą, którego styl inspiruje wielu mężczyzn. Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Ta metamorfoza jest naprawdę niezwykła.