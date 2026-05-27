Niezwykła metamorfoza Grzegorza Hyżego. Tak zmienił się chłopak z "X Factora", który podbił Polskę

Redakcja se.pl
2026-05-27 5:05

Trudno uwierzyć, że to ten sam człowiek. Grzegorz Hyży, który urodził się 27 maja 1987 roku, z nieśmiałego chłopaka z gitarą stał się ikoną męskiego stylu. Jego metamorfoza jest spektakularna.

Tak zmienił się Grzegorz Hyży. Jego metamorfoza robi wrażenie

Pamiętacie jeszcze tego chłopaka, który nieco nieśmiało, ale z ogromnym talentem podbijał scenę popularnego talent show? Dziś Grzegorz Hyży to zupełnie inny człowiek. Dojrzały artysta, ikona stylu i pewny siebie mężczyzna, który od lat nie schodzi z list przebojów.

Jego przemiana jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Zmieniła się nie tylko jego muzyka, ale i cały wizerunek. Jak wyglądała ta droga? Prześledźmy ją krok po kroku.

Grzegorz Hyży wyróżniony prestiżowym tytułem. Mało kto o tym wie

Zanim usłyszała o nim cała Polska. Tak wyglądały jego początki

Zanim jego twarz stała się rozpoznawalna, Grzegorz Hyży przez lata szlifował swój warsztat z dala od medialnego zgiełku. Pochodzący z Gniezna wokalista wychował się w rodzinie z muzycznymi tradycjami, a pierwsze kroki stawiał w lokalnych zespołach, takich jak BrytFunky.

Mało kto wie, że jego wielką pasją, oprócz muzyki, była capoeira. Tę brazylijską sztukę walki trenował przez 10 lat, zdobywając nawet stopień instruktorski. Ta determinacja i dyscyplina bez wątpienia przydały mu się później w drodze na szczyt.

Polecany artykuł:

Oto niezwykła metamorfoza Beaty Kozidrak. Po życiowych dramatach wygląda lepiej…

Ten program był trampoliną do sławy. Jeden moment zmienił wszystko

Prawdziwym przełomem w jego karierze okazał się rok 2013 i udział w trzeciej edycji programu X Factor. Choć ostatecznie zajął drugie miejsce, to właśnie on stał się jednym z największych wygranych tej edycji. Polska usłyszała o jego niezwykłym głosie i charyzmie.

Krótko po programie, w 2014 roku, wydał singiel „Na chwilę”, który momentalnie podbił stacje radiowe i stał się numerem jeden. To był strzał w dziesiątkę. Debiutancki album „Z całych sił” pokrył się platyną, a Hyży z finalisty talent show stał się pełnoprawną gwiazdą.

Polecany artykuł:

Niezwykła metamorfoza Jacka Braciaka. Tak dziś wygląda kultowy Pshemko z serial…

Sukces w cieniu prywatnych burz. Droga na szczyt nie zawsze była prosta

Początki wielkiej kariery zbiegły się w czasie z medialnym zainteresowaniem jego życiem prywatnym, zwłaszcza po rozstaniu z Mają Hyży. Mimo to artysta skupił się na muzyce, udowadniając, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko medialne historie.

Kolejne płyty, „Momenty” z 2017 roku i wydany po długiej, siedmioletniej przerwie „Epilog” w 2024 roku, ugruntowały jego pozycję na rynku. W międzyczasie sprawdził się również jako trener w programie „The Voice of Poland, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi wokalistami.

Polecany artykuł:

Tak zmieniła się Alicja Bachleda-Curuś. Niewiele zostało z niewinnej Zosi z "Pa…

Miłość w blasku fleszy. Kulisy życia prywatnego

Życie uczuciowe Grzegorza Hyżego od początku budziło wielkie emocje. Jego pierwsze małżeństwo z piosenkarką Mają Hyży, z którą ma synów-bliźniaków, Wiktora i Alexandra, zakończyło się w 2013 roku.

Szczęście i stabilizację odnalazł u boku znanej prezenterki telewizyjnej, Agnieszki Popielewicz. Para pobrała się w 2015 roku podczas romantycznej ceremonii w Rzymie, a w 2021 roku na świat przyszedł ich syn, Leon. Dziś tworzą jedną z najpiękniejszych i najbardziej stylowych par w polskim show-biznesie.

Jak dobrze znasz najpopularniejszych polskich wokalistów? 5/6 zdobędzie tylko prawdziwy znawca!
Pytanie 1 z 6
Zenon Martyniuk to wokalista zespołu...

Ile lat kończy Grzegorz Hyży w 2026 roku? Jego aktualny wygląd może zaskoczyć

Grzegorz Hyży urodził się 27 maja 1987 roku. Oznacza to, że w 2026 roku skończy 39 lat. Patrząc na jego zdjęcia sprzed dekady, trudno uwierzyć, jak bardzo się zmienił.

Z chłopaka z sąsiedztwa stał się dojrzałym artystą, którego styl inspiruje wielu mężczyzn. Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Ta metamorfoza jest naprawdę niezwykła.

Grzegorz Hyży kiedyś i dziś. Od skromnego chłopaka z X Factora do ikony męskiego stylu
Galeria zdjęć 45
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZEGORZ HYŻY