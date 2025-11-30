Zwycięzca "The Voice of Poland" ujawnia, na co wyda 100 tys. zł. "Nigdy nie miałem pieniędzy"

Na taki głos czekała cała Polska. Jasiek Piwowarczyk wygrał 16. edycję "The Voice of Poland" w wielki stylu. W finale brawurowo wykonał m.in. swój własny singiel pod tytułem "Ushuaia" i przebój zespołu Queen "Bohemian Rhapsody". Tym samym 27-latek z Krakowa wyśpiewał sobie kontrakt płytowy i 100 tys. zł nagrody.

Jasiek Piwowarczyk triumfuje w "The Voice of Poland"

Ze zwycięzcą udało nam się porozmawiać tuż po finale. Nie mógł opanować emocji i zebrać myśli. Nic dziwnego, bo właśnie został okrzyknięty najlepszym głosem w Polsce! Co zrobi z nagrodą główną?

- Nie mam pojęcia, naprawdę. Chyba rozdam - śmieje się Jasiek.

Nie wiem, bo ja nigdy nie miałem pieniędzy za bardzo. Myślę, że gdzieś pojadę. Resztę chciałbym przeznaczyć na muzykę. Trzeba dobrze te pieniądze rozdysponować i wykorzystać, nie zmarnować ich. Niech mnie ktoś pilnuje z tymi pieniędzmi, bo ja lubię sobie czasami wydać

- mówi nam wokalista.

Margaret wspiera Jaśka Piwowarczyka

Piwowarczyk należał do drużyny Margaret. Trenerka nie może być bardziej dumna i porównuje Jaśka do samego Czesława Niemena.

Mój nauczyciel śpiewu mówi, że to jest młody Niemen. I ja też to w nim odnajduję. Bardzo trzymam za niego kciuki. Obiecałam mu, że ja będę. Będę dla niego w tym wszystkim, co się dopiero zacznie - kontrakty, wydawanie singli. To jest talent na skalę światową i nim się trzeba opiekować. Więc będę jak mama

- mówi nam gwiazda.

Zobaczcie całą rozmowę z Jaśkiem Piwowarczykiem w naszym wideo.