Czy Jan Piwowarczyk wygra "The Voice of Poland"? Poznaj historię wokalisty, który wzruszył jurorów do łez

Muzyczna droga Janka Piwowarczyka przed "The Voice of Poland"

Jan Piwowarczyk to wokalista jazzowy, kompozytor i twórca wielu projektów muzycznych i teatralnych. Jego przygoda ze śpiewem rozpoczęła się w chórze, w którym śpiewał przez dziesięć lat. Ukończył szkołę muzyczną II stopnia w klasie wokalu w Krakowie, a następnie kształcił się w Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego.

Studiował również wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Katowicach. Na co dzień występuje w krakowskich teatrach, między innymi w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego. Jest także częścią dwóch zespołów, "The Ancimons" i "Hulajdusza", które łączą jazz, funk, folk i rock. Jan ma również własny projekt, w którym śpiewa teksty Juliana Tuwima.

Występy w "The Voice of Poland"

Jan Piwowarczyk marzył o udziale w "The Voice of Poland" od pierwszej edycji. Podczas "Przesłuchań w ciemno" wykonał utwór Luthera Vandrossa "A House Is Not a Home", czym zachwycił wszystkich jurorów, którzy odwrócili swoje fotele. Jego wykonanie było tak porywające, że Kuba Badach stwierdził:

Ja już w tym momencie mogę iść do domu. Już wiem, że nic lepszego nie usłyszę.

Baron dodał, że nigdy nie słyszał takiego operowania wokalem z taką łatwością i finezją, a Michał Szpak określił występ jako "najseksowniejszy wykon ze wszystkich edycji".

Zachęcony przez trenerów Jan brawurowo zaśpiewał również utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat", co wywołało jeszcze większe emocje. Kuba Badach, poruszony występem, żartobliwie stwierdził, że po takim wykonaniu powinien zakończyć swoją działalność artystyczną. Ostatecznie Jan Piwowarczyk wybrał drużynę Margaret. Jego talent i dojrzałość emocjonalna w interpretacji trudnych utworów sprawiły, że jest typowany na faworyta do zwycięstwa w 16. edycji programu, której finał już w najbliższą sobotę, 29 listopada w TVP2.