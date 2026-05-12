Niezwykła metamorfoza Jacka Braciaka. Tak dziś wygląda kultowy Pshemko z serialu BrzydUla

Metamorfoza na przestrzeni lat. Tak zmieniał się Jacek Braciak

Niewielu polskich aktorów potrafi tak hipnotyzować i zaskakiwać, jak on. Jacek Braciak to prawdziwy kameleon, który na przestrzeni ponad trzech dekad kariery wielokrotnie zmieniał swoje oblicze. Od młodzieńczego uroku chłopaka z sąsiedztwa, przez ekscentryczne wcielenia, aż po dojrzałą, magnetyczną charyzmę.

Jego transformacje to nie tylko efekt charakteryzacji, ale przede wszystkim świadectwo artystycznej drogi. Każda zmiana w wyglądzie niosła za sobą kolejne niezapomniane role, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina i telewizji.

Pamiętacie go z tych ról? Tak wyglądały jego początki

Choć dziś kojarzymy go z największymi produkcjami, droga na szczyt zaczęła się na początku lat 90. Mało kto pamięta, że absolwent warszawskiej szkoły teatralnej, a wcześniej Technikum Mechanizacji Rolnictwa, pierwsze kroki stawiał w epizodycznych rolach, jak choćby w serialu "Panny i wdowy".

Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Janka w kultowym sitcomie "Miodowe lata". To właśnie tam widzowie po raz pierwszy masowo pokochali jego komediowy talent i naturalność, które stały się jego znakiem rozpoznawczym na wiele lat.

Jeden moment zmienił wszystko. Polska oszalała na punkcie Pshemko

Czy był jeden moment, który katapultował go do pierwszej ligi gwiazd? Bez wątpienia. Gdy w 2008 roku na ekrany trafił serial "BrzydUla", postać ekscentrycznego projektanta Pshemko z miejsca stała się fenomenem. Jego styl, manieryzmy i kultowe powiedzonka znała cała Polska.

Ta rola udowodniła, że Jacek Braciak ma nieograniczony potencjał. Potrafił stworzyć postać przerysowaną, a jednocześnie autentyczną i uwielbianą przez miliony. Sukces "BrzydUli" otworzył mu drzwi do ról, o jakich wcześniej mógł tylko marzyć, w tym do powrotu do serialu po latach.

Nie tylko komedia. Mroczne role, które wstrząsnęły widzami

Braciak nigdy nie dał się zaszufladkować. Równolegle do sukcesów w popularnych serialach, takich jak "Rodzinka.pl", gdzie przez lata bawił jako Marek, budował imponujące portfolio ról dramatycznych. Jego kreacje w filmach Wojtka Smarzowskiego, takich jak "Róża", "Drogówka", "Wołyń" czy wstrząsający "Kler", przyniosły mu najważniejsze nagrody filmowe, w tym kilka statuetek Orła.

To właśnie ta wszechstronność jest jego największą siłą. W 2023 roku zachwycił jako Tadeusz Kościuszko w filmie "Kos", a w międzyczasie użyczał głosu tak ikonicznym postaciom jak Rocket Raccoon w serii "Strażnicy Galaktyki", udowadniając, że jego talent nie zna granic.

Na pierwszym miejscu zawsze rodzina. Kim są dzieci aktora?

Mimo ogromnej popularności i życia w blasku fleszy, Jacek Braciak zawsze chronił swoją prywatność. Aktor jest ojcem trójki dzieci: ma dwie córki, Zofię i Marię, oraz syna Konrada. To właśnie rodzina jest dla niego azylem i fundamentem, który pozwala mu odnaleźć równowagę w wymagającym świecie show-biznesu.

Ile lat kończy Jacek Braciak w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Jacek Braciak urodził się 12 maja 1968 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 58. urodziny. Patrząc na jego energię i kolejne zawodowe wyzwania, wiek to dla niego tylko liczba. Czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie, a jego sceniczna charyzma z roku na rok tylko zyskuje na sile.

Jak bardzo zmienił się od czasów "Miodowych lat"? Która rola przyniosła mu najbardziej spektakularną metamorfozę? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów.