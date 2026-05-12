Spryskaj tym opryskiem maliny, a uchronisz je przed atakiem rdzy. To kluczowy moment, aby maliny nie chorowały. Oprysk na choroby grzybowe malin

Wiosną maliny atakuje rdza – groźna choroba grzybowa.

Charakterystyczne objawy to żółte plamy i osłabienie roślin.

Odkryj, jak skutecznie walczyć i chronić swoje uprawy!

Rdza na malinach. Jak rozpoznać tą niebezpieczną chorobę roślin?

Wczesna wiosna to czas, gdy rośliny w ogrodzie szczególnie narażone są na ataki chorób grzybowych. Nie mają one jeszcze w pełni wykształconej odporności po zimie, a ciepła i wilgotna pogoda sprzyja namnażaniu się grzybów i innych patogenów chorobowych. Rdza malin to jedna z najgroźniejszych, ale i najbardziej powszechnych chorób grzybowych. Atakuje najczęściej właśnie w maju i powoli prowadzi do całkowitego zniszczenia plonów. Wywołuje ją grzyb Phragmidium rubi-idaei i daje bardzo charakterystyczne objawy już w pierwszej fazie.

Rdza malin najbardziej zauważalna jest na liściach, ale może atakować także szypułki oraz ogonki. W maju rdza malin objawia się żółtymi wyrostkami pojawiającymi się na górnych częściach liści. To nic innego jak duże skupiska zarodników. Choroba wraz z rozwojem zaczyna atakować kolejne części roślin. W czerwcu oraz lipcu na dolnej stronie liście pojawiają się kolejne, rdzawe skupiska. Z czasem wśród zarodników można zauważyć czarne kropki. Są to tak zwane teliospory, czyli zarodniki przetrwalnikowe, które umożliwiają chorobie przetrwanie zimy. Maliny zaatakowane rdzą zaczynają mocno słabnąć, liście spadają, a z czasem dochodzi do zmniejszenia lub całkowitego zatrzymania owocowania. W walce z rdza malin najskuteczniejsze są wzmacniające, przeciwgrzybiczne opryski.

To najskuteczniejszy oprysk na rdzę malin. Wzmacnia kondycje i cofa działanie choroby

Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że najskuteczniejszym sposobem walki z rdzą malin jest oprysk z miedzianu. Jest to najpopularniejszy środek przeciwgrzybiczny stosowany w ogrodnictwie. Oparty jest na tlenochlorku miedzi i działa powierzchniowo. Tworzy on na roślinach barierę ochronną i zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji. Miedzian najczęściej stosuje się właśnie wiosną, aby zabezpieczyć rośliny przed atakami chorób. Oprysk należy przeprowadzać w ciepły, bezdeszczowy dzień, aby woda zbyt szybko nie zmyła preparatu z rośliny. Do walki z rdzą malin najlepiej jest wymieszać około 30 g Miedziany z 10 litrami wody. Całość przelać do butelki z atomizerem i obficie spryskać zainfekowane chorobą maliny. Prewencyjnie możesz zastosować oprysk także na zdrowych krzewach.

Jak ograniczyć ryzyko rdzy w malinach?

Zamiast zraszać całe krzewy od góry, co sprzyja zwilżaniu liści, staraj się podlewać maliny bezpośrednio u nasady. System nawadniania kropelkowego lub nawadnianie doglebowe to idealne rozwiązania, które dostarczają wodę prosto do korzeni, jednocześnie utrzymując liście suche. Dodatkowo, regularne usuwanie chwastów wokół malin również poprawia cyrkulację powietrza i zmniejsza wilgotność.

