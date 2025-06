Na liściach malin pojawiły się brunatne plamy? Tak działają profesjonaliści. Szybko rozgnieć to i dokładnie opryskaj cały krzew maliny. Ekologiczny oprysk na zamieranie pędów malin

Zamieranie pędów malin. Jak rozpoznać chorobę?

Lato to czas nie tylko wzmożonego wzrostu oraz kwitnienia, ale także pora, gdy choroby atakują rośliny. Są one najczęściej wywołane przez grzyby, które rozprzestrzeniają się po roślinach. Warunki atmosferyczne często sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych. Duża wilgotność powietrza, brak wentylacji oraz dostępu do promieni słonecznych, a także wysoka temperatura sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że przez cały sezon należy wykonywać zabiegi, które ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. To między innymi regularne usuwanie zgniłych liści, a także starych owoców, które spadły na ziemię. To również przycinanie krzewów, aby miały one lepszy dostęp do promieni słonecznych i nie robiły się zbyt gęste.

Zamieranie pędów to jedna z najczęściej atakujących maliny chorób. Zazwyczaj za jej występowanie odpowiada grzyb Didymella applanata. Zdarza się jednak, że inne grzyby takie jak Leptosphaeria coniothyrium, Botrytis cinerea i Elsinoe veneta są powodem zamierania pędów malin.

Zamieranie pędów malin objawia się:

brunatnymi plamami liści. Często zlokalizowane są one wzdłuż nerwów liścia,

tkanka w obrębie plam staje się srebrzysta i bardzo cienka ,

pojawiają się czarne punkciki, które mogą być zarodnikami grzybów,

dochodzi do całkowitego zatrzymania rozwoju rośliny, a nawet jej obumarcia.

Zamieranie pędów malin. Ekologiczny oprysk, która uratuje rośliny

Na choroby grzybowe roślin skutecznym rozwiązaniem są opryski. W ogrodnictwie na zamieranie pędów malin najczęściej stosuje się fungicydy. Wspomagająco można również stosować domowe, ekologiczne opryski. Nie tylko będą one chroniły roślinę, ale także pomogą uporać się z chorobą. Ogrodnicy na zamieranie pędów malin polecają oprysk na bazie czosnku. Wiadomo, że czosnek to naturalny antybiotyk, który może wspomóc walkę z chorobą. Zadziała antyseptycznie i przeciwgrzybowo. Dodatkowo czosnek wspomoże poprawę odporności rośliny na przyszłość. Do przygotowania naturalnego oprysku na zamieranie pędów malin potrzeba rozgnieść kilkanaście ząbków czosnku, a następnie zalać je 5 litrami wody. Całość należy odstawić na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Następnie tak przygotowany roztwór rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:1 i dokładnie opryskuj zainfekowane maliny.