Japończyk zdziwił się, że nie znam tego sposobu. Oprysk, który uleczy hortensje z plamistości liści. Wystarczy opryskać hortensję, a krzew zostanie uwolniony od choroby. Ekologiczny oprysk na plamistość liści w hortensjach

Dlaczego plamistość liści atakuje hortensje i czy to groźna choroba?

Plamistość liści to jedna z najczęściej pojawiających się chorób hortensji. Najczęściej pojawia się ona z wyniku ataków grzybów, a także niewłaściwej pielęgnacji. Jak większość chorób roślin jest ona wywołana przez grzyby. W przypadku plamistości liści są to grzyby Alternaria, Ascochyta, Septoria oraz Cercospora hydrangea. Warto wiedzieć, że rozwojowi chorób grzybowych sprzyjają warunki pogodowe oraz niewłaściwą pielęgnacja. Wilgoć oraz wysoka temperatura stanowią idealne podłoże do namnażania sie grzybowych. Dodatkowo brak cięcia hortensji sprawia, że wewnątrz krzewy panuje ciemność i wilgoć, co jest placem zabaw dla rozwoju pleśni oraz grzybów. Warto wiedzieć, że obecność szkodników może również przyczyniać się do pojawiania się chorób grzybowych. Opuchlaki zerujące w hortensjach często roznoszą choroby oraz odpowiedzialne za nie grzyby.

Plamistość liści w hortensjach objawia się charakterystycznymi, brązowymi plamami otoczonymi ciemniejszą obwódką. Z czasem plamy na liściach powiększają się i łączą doprowadzając do całkowitego porażenia. Plamistość liści może skutkować zniszczeniem krzewu, a w skrajnych przypadkach prowadzić do całkowitego zastoju w rozroście oraz kwitnieniu.

Japońska metoda na plamistość liści w hortensjach. Ekologiczny oprysk, który usuwa zarodniki grzybów

W walce z chorobami roślin. Za najskuteczniejszy uznaje się opryski. Działają one na całej powierzchni zainfekowanej rośliny, od łodyg po liście i kwiatostany. Profesjonalne opryski na choroby roślin opierają się głównie na fungicydach lub miedzianie, które skutecznie usuwają grzyby. Nie zawsze jednak od razu trzeba sięgać po kupne rozwiązania. W przypadku niewielkiego porażenia liści sprawdzić się mogą domowe opryski. Jednym ze sprawdzonych sposobów w walce z chorobami grzybowymi jest soda oczyszczona. Ma ona właściwości grzybobójcze i jest bezpieczna dla roślin. Japoński ogrodnik pokazał mi jeszcze jedna metodę walki z plamistości liści w hortensjach. To oprysk na bazie serwatki. Wystarczy, że wymieszasz serwatkę z wodą w proporcjach 1:1 i przelejesz do butelki ze spryskiwaczem. Aby działanie oprysku było jeszcze skuteczniejsze możesz dodać łyżeczkę sody oczyszczonej oraz/lub roztworu z szarego mydła. Tak przygotowaną mieszanka opryskaj krzew hortensji. Pamiętaj, by zrobić to bardzo dokładnie i nie zapominać również o spodach liści. Naturalne opryski możesz stosować przez cały sezon, bez ryzyka uszkodzenia roślin. Jeżeli choroba zaatakowała większość krzewu możesz połączyć stosowanie kupnych sposobów na badzie miedzianu z domowymi opryskami.