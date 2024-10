Sadzenie malin do gruntu jesienią. Znajomy ogrodnik przekazał mi bardzo ważną datę. Posadź maliny w tym terminie, a latem będą uginać się od owoców

Wsypuję kilka ziaren i jesienią wkładam do szafy. Mieszanka do naturalnego perfumowania ubrań, która sprawia, że swetry magicznie pachną

Kiedy sadzić maliny do gruntu?

Wbrew pozorom jesień w ogrodzie to nie czas odpoczynku. To właśnie o tej porze roku należy zabezpieczyć rośliny na nadchodzącą zimą oraz przygotować je do kolejnego sezonu kwitnienia. Wiele krzewów i bylin sadzi się jesienią, aby wiosną były one już dobrze zakorzeniona i mogły kwitnąć. Tak jest między innymi w przypadku malin. Znajomy ogrodnik zdradził mi, że jesień to doskonały miesiąc na sadzenie malin do gruntu. Temperatury nie są jeszcze bardzo niskie, a pogoda sprzyja hartowaniu się roślin. Dodatkowo wilgotna, jesienna gleba sprzyja dobremu ukorzenianiu się roślin. Ważnym elementem sadzenia malin jesienią jest sprawdzanie nocnej temperatury. Należy bowiem unikać przymrozków. Maliny lepiej jest posadzić zanim temperatury na dobre spadną poniżej zera. Eksperci wskazują, że ostatnim terminem na jesienne sadzenie malin jest przełom października oraz listopada. Decydując się na sadzenie krzaczków w tym terminie należy pamiętać o ich odpowiedniej ochronie. Najlepszym sposobem jest wyścielone podłoże, które zabezpieczy maliny przed mrozami. W tym celu wykorzystaj korę lub torf. To świetnie, naturalne ocieplacze, które dodatkowo zapobiegają utracie wody.

Jak sadzić maliny do gruntu? O tym zasadach nie zapominaj a krzaczki obrodzą w owoce

Zanim zaczniesz sadzić maliny do gruntu sprawdź glebę. Krzaczki malin ukorzeniają się dosyć płytko dlatego też ubogie i bardzo wilgotne gleby są dla nich nieodpowiednie. Unikaj sadzenia na bardzo wietrznych i nisko położonych stanowiskach. Warto również pamiętać, że malin nie powinno sadzić się na tych samych grządkach, na których wcześniej uprawiano truskawki lub ziemniaki. Maliny sadź w rozstawie 2,5-3,0 m między rzędami. Do wykopanego dołka włóż korzenie. Następnie delikatnie nie rozłóż i przysyp ziemią. Malin nie powinno się sadzić zbyt głęboko. Zakop je maksymalnie do wysokości trzeciego pędu licząc od dołu. Na koniec delikatnie ubij ziemię.

