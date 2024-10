Greczynka powiedziała mi, jak prać ręczniki by były mięciutkie i pachnące. Kilka kropel tego wlane do komory na proszek odmienia cały proces prania ręczników

Sposób na pranie ręczników, aby były miękkie i pachnące. Greczynka pokazała, jak to zrobić

Ręczniki wymagają regularnego prania i to nieco wyższych temperaturach. Regularny kontakt z naskórkiem i wilgocią sprawia, że ręczniki stają się idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii oraz drobnoustrojów. Za rzadko prane mogą podrażniać skórę, a nawet doprowadzić do poważniejszych chorób. Eksperci wskazują, że ręczniki należy prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Niestety, częste pranie i wysoka temperatura niszczą tkaniny i sprawiają, że stają się one sztywne. W takim przypadku najlepiej radzą sobie domowe sposoby. Znajoma Greczynka pokazała mi, jak prać ręczniki, aby przez długie lata były jak nowe. Tak prane ręczniki są higienicznie czyste, a przy tym mięciutkie i miłe w dotyku.

Sekretem domowego prania ręczników jest to połączenie. Do komory na płyn do prania wlej pół szklanki białego octu. To świetny, naturalny środek czyszczący. Jest delikatny dla tkanin, a przy tym świetnie doczyszcza i ma działanie antybakteryjne. Ocet zmiękcza wodę i sprawia, że osady i kamień nie osadzają się na tkaninach. Dodatkowo ocet niweluje brzydkie zapachy i chroni tkaniny przed zniszczeniem. Aby ręczniki po praniu pięknie pachniały warto do octu dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Pamiętaj, by było to dosłownie kilka kropel. Większa ilość olejku może zostawić tłuste plamy na materiale. Olejek eteryczny świetnie zniweluje drażniący zapach octu i sprawi, że ręczniki po praniu będą przepięknie pachniały. Jeżeli chcesz, by Twoje ręczniki były przez długie lata jak nowie pierz je w occie z dodatkiem olejków eterycznych raz w tygodniu.

Jak prać ręczniki?

Ręczniki pierz zawsze osobo. Bęben pralki nie powinien być przeładowany. Zalecana objętość to około 2/3 bębna. W ten sposób woda oraz detergent piorący będą mogły swobodnie przenikać w tkaniny podczas prania. Specjaliści wskazują również, aby do prania ręczników nie używać płynów do płukania. Ich formuła oblepia tkaniny i przyczynia się do szybszego sztywnienia materiałów. Jeżeli chcesz, by ręczniki po praniu przyjemnie pachniały to sięgaj po olejki eteryczne. Kolorowych ręczników nie powinno się suszyć bezpośrednio na słońcu. Intensywne promienie mogą powodować blaknięcie kolorów.

