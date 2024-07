Gdzie wlać ocet do pralki, by ta przestała śmierdzieć. Czyszczenie pralki octem. Wiele osób korzysta z octu w nieprawidłowy sposób i z ich pralki ulatnia się brzydki zapach

Dlaczego z wnętrza pralki śmierdzi?

Brzydki zapach ulatniający się z bębna pralki to dość powszechny problem. Najczęściej jest on spowodowany dużą wilgocią zalegająca w pralce i brakiem odpowiedniej cyrkulacji powietrza. To środowisko, w którym rozwijają się bakterie i może pojawić się nawet pleśń. Po pewnym czasie brzydki zapach nie tylko wydobywa się z bębna pralki ale przenika on również na świeżo uprane tkaniny. Aby zapobiegać brzydkim zapachom z wnętrza pralki należy zadbać o jej schnięcie po każdym praniu. Po skończonym cyklu zostawić otwarte drzwiczki pralki. Woda często zbiera się także w gumowych uszczelkach wokół bębna pralki. Pamiętaj, by zawsze je przecierać do sucha. Nie zapominaj także o regularnym czyszczeniu pralki. W ten sposób wyeliminujesz bakterie oraz brzydkie zapachy. Świetnym sposobem na czyszczenie pralki jest ocet.

Gdzie wlać ocet do czyszczenia pralki? Do szufladki czy do bębna pralki?

Ocet doskonale poradzi sobie z czyszczenie pralki. Posiada ona właściwości bakteriobójcze i niweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo ocet rozpuszcza kamień i osady z wody i chroni niektóre elementy pralki. Warto jednak wiedzieć, że ocet używany w dużych ilościach może w niewielkim stopniu przyczyniać się do kruszenia się gumowych uszczelek. Aby wyczyścić pralkę octem możesz do wlać do komory na proszek do prania i nastawić pusty cykl. W ten sposób ocet wymiesza się z wodą i nie powinien zniszczyć pralki. Sporadycznie możesz także dodać ocet bezpośrednio do wnętrza pralki. Pamiętaj, by nie stosować jednak więcej niż 1 szklankę octu. W ten sposób doczyścisz pralkę i pozbędziesz się brzydkich zapachów ulatniających się z jej wnętrza.

