Wsyp 1/2 opakowania do muszli klozetowej i zamknij deskę sedesową. Aktywna substancja, która doczyści toaletę. Tak to robią zagranicą

Jak doczyścić muszlę klozetową z kamienia?

Osad wytrącany z wody oraz kamień to wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Pojawiają się na one na wszystkich elementach, które mają regularny kontakt z wodą. Im bardziej twarda woda, tym więcej kamienia. Część muszli klozetowej jest stale pod wodą dlatego też doczyszczenie jest jest wyjątkowo trudne. Brudna toaleta nie wygląda najlepiej. Niestety, czasem nawet mocne szorowanie przy użyciu żrących detergentów nie przynosi oczekiwanego rezultatu. W efekcie na muszli klozetowej nadal jest kamień oraz zacieków. Wśród domowych sposobów na kamień najczęściej polecany jest ocet. Jest kwasowy odczyń świetnie rozpuszcza osady z wody. Sprawdzi się n podczas mycia całej armatury łazienkowej.

Wsyp to do muszli klozetowej i odczekaj 30 minut. Po kamieniu nie będzie śladu

Do czyszczenia muszli klozetowej rewelacyjnie sprawdzi się domowa pasta. To domowy sposób, który znany jest na całym świecie. Do niewielkiej miski wsyp 2 łyżki soli, pół opakowanie proszku do pieczenie i dodaj do tego pół szklani octu. Całość dobrze wymieszaj, aż powstanie biała, gęsta pasta. Nałóż ją na na zabrudzenia w muszli klozetowej i delikatnie rozetrzyj przy pomocy szczotki do WC. Zamknij deskę klozetową i odczekaj około 30 minut. Po tym czasie wyszoruj całą muszlę i spuść wodę. Ocet rozpuści trudne do usunięcia zabrudzenia, a proszek do pieczenia delikatnie wybieli powierzchnię. Dodatkowo ocet posiada właściwości przeciwbakteryjne więc masz pewność, że Twoja toaleta będzie czysta i pachnąca.

