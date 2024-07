Rozkrusz taką 1 tabletkę i wsyp ją do bębna pralki. Włóż firanki i nastaw program delikatny. W 40 minut firanki będą śnieżnobiałe. Pranie firanek

Zamiast do prania wlej to do miski i wetrzyj w deskę sedesową. Po 20 minutach żółte plamy i zacieki się rozpuszczą. Ocet się nie przyda. Czyszczenie deski sedesowej

Wsyp to do bębna pralki i nastaw pranie firanek! W 40 minut będą jak nowe

Jak prać firanki? Tradycyjne detergenty piorące mogą nie być najlepszym pomysłem. Firanki wymagają delikatnego środka, która doczyści zabrudzenia. Na firankach osiada wiele rodzajów zabrudzeń. Latem są to wszelkiego rodzaju pyłki z zewnątrz, spaliny oraz zabrudzenia domowe, takie jak kurz i osady kuchenne. Czyste firanki to lepsze powietrze w pomieszczeniu. Uwagę na to powinni szczególnie zwracać alergicy. Do prania firanek z powodzeniem możesz sięgać po domowe sposoby. Wiele osób rekomenduje pranie firan z dodatkiem sody oczyszczonej. Działa ona niczym naturalny i delikatny wybielacz. Świetnie poradzi sobie z mocno pożółkłymi firankami. Sodę oczyszczoną do prania firanek możesz dodawać bezpośrednio do bębna pralki.

Innym świetnym patentem na pranie firanek jest aspiryna. Sprawdzi się zarówno ta w saszetkach, jak i ta w tabletkach. W przypadku te drugiej zanim dodasz do prania warto ją rozkruszyć. Wsyp aspirynę do bębna pralki, włóż firanki i nastaw pranie na delikatnym programie. Aspiryna posiada właściwości wybielające, ale jest przy tym całkowicie bezpieczna dla delikatnych tkanin. Dodatkowo usuwa ona zabrudzenia i osady. Pamiętaj, że aspiryna me lekko żrące właściwości, dlatego nie dodawaj na 1 pranie więcej niż 1 tabletkę lub saszetkę.

