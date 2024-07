Zamiast do prania wlej to do miski i wetrzyj w deskę sedesową. Po 20 minutach żółte plamy i zacieki się rozpuszczą. Ocet się nie przyda. Czyszczenie deski sedesowej

Dodaj to do gleby, a zmienisz kolor kwiatów hortensji na niebieski! Ogromne kwiaty zmienią kolor. Pielęgnacja hortensji

Wetrzyj to w deskę sedesową, a żółte zacieki się rozpuszczą. Tak najlepiej jest czyścić sedes

Deska sedesowa to taki element toalety, o którym wiele osób zapomina podczas czyszczenia. Samo jej przetarcie to za mało. Na desce, podobnie jak w muszli klozetowej, zbierają się tysiące bakterii. Powstają na niej zacieki i nieestetyczne, żółte plamy. Deska sedesowa ma częsty kontakt ze skórą i dotykami ją dłońmi, dlatego też zachowanie jej w czystości je tak ważne. Wiele osób narzeka, że pomimo regularnego sprzątania i szorowania deska sedesowa robi się żółta i wygląda bardzo niehigienicznie. Sprawdzone, domowe sposoby, takie jak ocet spirytusowa oraz soda oczyszczona też nie zawsze dają sobie radę. Deski sedesowe najczęściej wykonuje się z plastiku. Jest to tanie i trwałe tworzywo. Niestety, niektóre rodzaje zabrudzeń się w nie wżerają i bardzo trudno jest je doczyścić. Na szczęście nie jest to niemożliwe.

Jak czyścić deskę sedesową?

Aby deska sedesowa ponownie zalśniła bielą przyda Ci się klasyczny wybielacz to prania. To silny środek, ale całkowicie bezpieczny dla plastikowych powierzchni. W przypadku mniejszych zabrudzeń możesz wymieszać wybielacz z wodą w równych proporcjach i wetrzeć plamy. Po około 20 minutach środek zacznie działać, a ty jedynie musisz przemyć deskę sedesową do sucha. Kiedy zabrudzenia są jednak większe warto deskę sedesową namoczyć. Rozkręć ją i włóż do dużej miski albo do wanny. Dodaj tam wybielacz wymieszany z wodą. Odczekaj 20 minut i delikatnie przemyj deskę sedesową. Przebarwienia oraz żółte plamy znikną, a deska będzie jak nowa.

