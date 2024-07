Wymieszaj i wetrzyj to w dywan! Po kwadransie dywan będzie uprany. Ten proszek rozpuści nawet najgorszy brud. Pranie dywanu na sucho

Dodaj to do gleby, a zmienisz kolor kwiatów hortensji na niebieski! Ogromne kwiaty zmienią kolor. Pielęgnacja hortensji

Wsyp to do miski, wymieszaj i wetrzyj w dywan. W 15 minut usuniesz wszystkie zabrudzenia

Powiedzmy sobie to szczerze, pranie nikt nie lubi prać dywanów. Nie dość, że jest to czynność bardzo czasochłonna i męcząca, to jeszcze schnięcie bywa uciążliwe. Profesjonalne pranie dywanów nie jest łatwą usługą i może kosztować nawet kilkaset złotych. Dodatkowo nie wszystkie rodzaju podłóg mogą mieć kontakt z wodą. Drewniane podłogi nie powinny mieć kontaktu z wodą. Przez to się niszczą i mogą zacząć odchodzić od podłoża. W takim przypadku świetnie sprawdza się opcja prania dywanu na sucho. Nie jest to trudna czynność, a do takiego prania dywanu nie potrzebujesz specjalistycznych detergentów. Wszystko, co będzie Ci potrzebne najprawdopodobniej masz w swoim domu. W ten sposób doczyścić nawet najbardziej zabrudzony dywan.

Jak prać dywan na sucho?

Do miski wsyp wsyp 1 opakowanie soli kuchennej oraz kilka opakowań sody. Całość dobrze wymieszaj. Możesz dodać także 1 opakowanie kwasu cytrynowego. Świetnie odświeży on dywan. Jest delikatny i nie odbarwi on dywanu. Całość rozsyp po dywanie. Ubierz gumowe rękawiczki (bez tego możesz poparzyć sobie dłonie) i rozsypaną mieszanką porządnie wetrzyj we włosie dywanu. Odczekaj około 15 minut i całość dobrze odkurz. Soda oczyszczona świetnie odkazi dywan i usunie nawet zaschnięte zabrudzenia. Z kolei sól kuchenna świetnia odświeża kolory i sprawia, że dywan wygląda jak nowy. W przypadku dużej ilość zabrudzeń możesz taką mieszankę zostawić na dywanie nawet na kilka godzin. Będzie ona wtedy działa bardziej intensywnie.

Jak to wyczyścić?