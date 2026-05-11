Ekspertka od roślin rzestrzega przed umieszczaniem bzu w wazonie. Mówi o „agresywnym potworze”. Cięty bez w wazonie a szkodniki

Piękny bez w wazonie to ukryte zagrożenie dla roślin.

Ekspertka ostrzega przed "potworami" – wciornastkami.

Mogą zniszczyć domowe kwiaty. Jak je powstrzymać?

Cięty bez w wazonie a szkodniki

Lilak pospolity, potocznie nazywany bzem, to zjawiskowy i pięknie pachnący kwiat, który nie tylko wspaniale prezentuje się w naszym ogrodzie, ale także jest jednym z najbardziej lubianych kwiatów do wazonu. Choć często cięty bez szybko więdnie. Można oczywiście przedłużyć żywotność kwiatów, stosując kilka zasad ich pielęgnacji. Pamiętajmy, że najlepszy czas na zerwanie pachnących gałązek lilaka to wczesny ranek lub późny wieczór, kiedy roślina nie jest narażona na pełne słońce. Jednak więdnięcie bzu w wazonie to nie jedyny problem jego wielbicieli. O poważnym, choć rzadko wspominanym problemie powiedziała w mediach społecznościowych miłośniczka roślin, prowadząca profil @green.dianka. Okazuje się, ze wraz z ciętym bzem możemy przynieść do swojego domu groźne szkodniki, który potem szybko zaatakują inne uprawiane przez nas rośliny.

Przestrzega przed umieszczaniem bzu w wazonie. Mówi o „agresywnym potworze”

W zamieszczonym na Instagramie filmiku ekspertka postanowiła przypomnieć o skutkach przynoszenia ciętego bzu do domu i umieszczania go w wazonie. Zaapelowała, aby nie zrywać ani nie wycinać lilaka ze względu na szkodniki, jakie w nim bytują. O wiele bezpieczniej jest cieszyć się jego walorami zapachowymi na spacerze.

Przestańcie przenosić te "potwory" do domu. Trwa sezon na bez i każdy znosi go do mieszkania. I od razu mówię, "potworami" nie są te kwiaty, ani ludzie, którzy je okropnie zrywają. "Potworami" jest to, co w nich siedzi

- mówi kobieta. O jakie szkodniki chodzi? Mowa o wciornastkach – maleńkich, ssących owadach, które są zmorą każdego miłośnika roślin

Wciornastki lubią bez. Szkodnik szybko atakuje rośliny doniczkowe

Wciornastki to naprawdę groźny szkodnik, który zagraża nie tylko roślinom w ogrodzie, ale także i tym w domu. Często ich ofiarom pada właśnie bez, a przynoszenie jego gałązek do domu, oznacza inwazję szkodnika na inne okazy. Ich miniaturowe rozmiary sprawiają, że są niemal niewykrywalne, dopóki nie zaczną dewastować Twoich roślin, a to potrafią zrobić w zaskakująco krótkim czasie.

Wciornastki są agresywnymi szkodnikami, które zjedzą wasze domowe rośliny

- ostrzegła @green.dianka w swoim nagraniu. Wciornastki to grupa owadów, która liczy sobie ponad 5 tysięcy odmian występujących w niemal wszystkich strefach klimatycznych. Żywią się sokiem i tkankami rośliny, w efekcie czego ta obumiera.

Sposób na zwalczenie wciornastków z roślin

Chcąc zwalczyć wciornastki należy podjąć radykalne kroki. Najważniejsze jest odizolowanie zaatakowanej rośliny od pozostałych, które mamy w swoim domu. Następnie należy dokładnie przetrzeć liście (górną i dolną stronę) wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem delikatnego mydła (np. szarego mydła, mydła potasowego lub płynu do naczyń). Skup się na usuwaniu zarówno dorosłych osobników, jak i larw oraz jaj. Powtarzaj to co kilka dni. W sytuacji, gdy roślina nie jest zbyt duża, można ją dokładnie opłukać pod prysznicem, zwracając uwagę na spodnie strony liści. Dobrym uzupełnieniem będzie umieszczenie w doniczce żółtych lepów, które pomogą monitorować obecność szkodników i wyłapywać dorosłe osobniki, zwłaszcza te skrzydlate.

