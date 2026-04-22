Zrób to z gałązkami bzu przed włożeniem go do wazonu. Piękne fioletowe kwiaty zachowają świeżość i będą zdobić pokój przez wiele dni. Jak utrzymać bez w wazonie?

Cięte gałązki bzu szybko więdną, ale prosty zabieg może przedłużyć ich świeżość w wazonie.

Hartowanie końcówek łodyg wrzątkiem to klucz do dłuższego cieszenia się pięknem bzu w domu.

Dodatek aspiryny do wody znacząco wydłuża żywotność kwiatów, chroniąc je przed bakteriami.

Odkryj, jak uratować więdnący bez i sprawić, by zachował świeżość nawet do dwóch tygodni!

Zrób to z gałązkami bzu przed włożeniem go do wazonu. Hartowanie łodyg

Bez, czyli lilak pospolity to piękny i aromatyczny kwiat, który nie tylko wspaniale prezentuje się w naszym ogrodzie, ale także jest jednym z najbardziej lubianych kwiatów do wazonu. Jednak o ile w pierwszym przypadku krzewy bzu będą wyglądać zjawiskowo aż do zakończenia okresu ich kwitnienia, o tyle te cięte w wazonie marnieją dosyć szybko. Dlatego, jeśli chcesz przedłużyć żywotność bzu, utrzymać jego świeżość w wazonie i móc cieszyć się jego intensywnymi oraz obfitymi kolorami przez wiele dni, to wykonaj hartowanie jego gałązek. Ten prosty zabieg należy zrobić zanim jeszcze umieści bez w wazonie. W tym celu zanurz końcówki łodyg wrzątku na około 5-10 sekund, najlepiej do momentu aż bąbelki powietrza znikną. Następnie przytnij gałązki po skosie, oczyść dolną część z liści i umieść kwiaty w wazonie z czystą wodą w temperaturze pokojowej.

Jak utrzymać bez w wazonie?

Oprócz hartowania gałązek bzu i przycięcia ich pod skosem, warto zadbać o regularną wymianę wody w wazonie. Najlepiej jest robić to po prostu codziennie, aby uniknąć namnażania się bakterii, które przyspieszają proces gnicia. I teraz najważniejsze - do wazonu wypełnionego wodą wrzuć pół tabletki aspiryny i miesza, aż ta się rozpuści. Dopiero wtedy umieść bez w wazonie. Aspiryna poprawi stan rośliny i chroni ją przed wyniszczeniem przez namnażające się bakterie. W efekcie bez w wazonie utrzyma się nawet przez 2 tygodnie.

Sposób na uratowanie więdnącego bzu

Jeśli bukiet z bzu zaczyna więdnąć, można go jeszcze uratować. Najprostszym sposobem, który przywróci mu witalność, jest kąpiel. Jednak zanim to zrobimy, przytnijmy końcówki gałązek i dokładnie opłuczmy. Dopiero tak przygotowany bez zanurzamy w całości w misce z zimną wodą. Po mniej więcej trzech godzinach kwiaty znów będą świeże i sprężyste.

7

