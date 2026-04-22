Tramwaj zderzył się z samochodem! Nad tą ulicą ciąży fatum?

Toruń: Dwa niebezpieczne zdarzenia na Szosie Chełmińskiej

Jeden zastęp straży pożarnej z Torunia pracował przy kolizji, do której doszło 22 kwietnia przed godziną 9:00 w rejonie targowiska miejskiego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Pojazd "wbił" się między barierki, a tramwaj. - Policjanci otrzymali zgłoszenie przed godziną 9:00. Funkcjonariusze z WRD ustalili, że kierująca Renault nie ustąpiła pierwszeństwa tramwajowi, w wyniku czego doszło do kolizji. 60-letnia kierująca została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł - wyjaśniła "Super Expressowi" podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa prasowa KMP w Toruniu.

W powyższym przypadku skończyło się na strachu i zniszczeniach. Co ciekawe - dwa dni wcześniej na Szosie Chełmińskiej miał miejsce podobny wypadek. Zderzyły się autobus i tramwaj. - Na miejsce zostały wysłane 4 zastępy straży pożarnej. Po przybyciu potwierdziliśmy zdarzenie. Pojazdami podróżowało 7 pasażerów, żaden nie odniósł poważnych obrażeń - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz z KM PSP w Toruniu.

Dwa wypadki w niemal tym samym miejscu? Nic dziwnego, że sprawy poruszyły mieszkańców grodu Kopernika. - Zorganizowana akcja zezłomowania Konstali? - ironizuje pan Krzysztof w mediach społecznościowych. W obu przypadkach kierowcy i pasażerowie musieli się liczyć z utrudnieniami. Służby niezmiennie apelują o ostrożność. Pod tekstem prezentujemy galerę ze zdjęciami, dotyczącą obu zdarzeń.

