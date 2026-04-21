8-latek podpalił plac zabaw w Toruniu! Policja potwierdza szokujące fakty

Konrad Marzec
Marta Łazarska
2026-04-21 14:37

To ośmiolatek stoi za podpaleniem na placu zabaw na toruńskiej Skarpie. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu (14 kwietnia 2026 r.), przy ulicy Wyszyńskiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Udział chłopczyka w niepokojącym incydencie potwierdziła rzeczniczka KMP w Toruniu. Mamy zdjęcia z miejsca dramatu!

8-latek podpalił plac zabaw przy ul. Wyszyńskiego w Toruniu
Toruń: 8-latek podpalił plac zabaw przy ul. Wyszyńskiego

To nie było spokojne popołudnie na toruńskiej Skarpie. 14 kwietnia, ok. godziny 15:00 służby otrzymały informację o pożarze na placu zabaw. Na szczęście nie było ofiar, ale urządzenia uległy spaleniu. Tydzień po zdarzeniu dotarły do nas przełomowe i nieoczekiwane informacje. To 8-letni chłopiec podpalił plac zabaw!

20 kwietnia policjanci przeprowadzili rozmowę z dzieckiem i jego opiekunem prawnym. Ustalenia zostaną przekazane do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Miasto chce zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie na zainstalowanie w tym miejscu monitoringu.

Co dalej z placem zabaw na Skarpie?

Prezydent Torunia Paweł Gulewski podkreślił, że samo odnowienie placu nie wchodzi w grę z miejskiej puli, gdyż nie jest własnością gminy. Sprawę konsultował m.in. z radnymi z Koalicji Obywatelskiej i prezesem spółdzielni Wojciechem Piechotą.

- Będziemy trzymać kciuki za zupełnie nowy plac zabaw, który może zostać zrealizowany w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego (nabór wniosków trwa jeszcze przez 9 dni - do 24 kwietnia). To realna i najszybsza szansa na wsparcie mieszkańców, a przede wszystkim dzieci z tego osiedla w odzyskaniu ich ulubionego miejsca zabaw - napisał gospodarz grodu Kopernika w mediach społecznościowych.

POLICJA TORUŃ