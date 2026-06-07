Auto wbiło się w blok mieszkalny. Pijany 19‑latek zatrzymany przez policję

Nastolatek stracił panowanie i wbił się w budynek

Do zdarzenia doszło około godziny 3:00. Jak ustaliła policja, kierujący skodą 19‑latek nagle stracił panowanie nad pojazdem i uderzył prosto w ścianę bloku mieszkalnego. Siła uderzenia była tak duża, że zniszczeniu uległa część elewacji, a auto zatrzymało się dopiero na murze.

Na miejsce natychmiast wezwano policję, straż pożarną i pogotowie. Na szczęście nikt z mieszkańców nie został ranny.

Prawie 1,8 promila alkoholu. 19‑latek był kompletnie pijany

Badanie alkomatem nie pozostawiło wątpliwości — młody kierowca był pijany. Urządzenie wykazało 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 1,8 promila. W innych lokalnych źródłach pojawia się również informacja o ponad 1,6 promila — różnice wynikają z przeliczeń i zaokrągleń, ale jedno jest pewne: nastolatek był w stanie głębokiej nietrzeźwości.

19‑latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań, gdzie miał wytrzeźwieć przed dalszymi czynnościami.

Jechał sam czy z pasażerem? Policja sprawdza relacje świadków

Świadkowie twierdzą, że w aucie znajdował się pasażer, który miał uciec z miejsca zdarzenia. Sam kierowca temu zaprzecza. Funkcjonariusze analizują nagrania monitoringu i przesłuchują świadków, by ustalić, czy w samochodzie były inne osoby. To ważne, bo mogły one również znajdować się pod wpływem alkoholu lub odnieść obrażenia.

Mieszkańcy w szoku, budynek do sprawdzenia

Choć nikt nie został ranny, mieszkańcy bloku przeżyli chwile grozy. Huk uderzenia obudził wiele osób. Strażacy musieli sprawdzić stabilność konstrukcji budynku i ocenić, czy nie doszło do naruszenia ściany nośnej.

Co grozi 19‑latkowi?

Za jazdę w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia i zniszczenie mienia młodemu kierowcy grozi:

wysoka grzywna,

zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat,

kara więzienia do 2 lat (a więcej, jeśli okaże się, że przewoził pasażera i naraził go na niebezpieczeństwo).

Policja prowadzi dalsze czynności pod nadzorem prokuratury.

5

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie