Mała Zosia wypadła z okna, gdy jej pijana matka spała. W jakim stanie jest dziewczynka?

Walka o życie dziecka

Do dramatycznych zdarzeń doszło w piątek, 5 czerwca na ul. Wiejskiej we Włocławku. Dziewczynka spadła z okna na 11. piętrze wieżowca. Zosia została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Jak przekazała rzeczniczka placówki Marta Laska, dziewczynka trafiła najpierw do centrum urazowego, a następnie na oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci.

Lekarze podkreślają, że jej stan jest bardzo ciężki, ale obecnie stabilny, co daje nadzieję na dalszą walkę o życie.

Matka była pijana i mogła być pod wpływem narkotyków

W chwili tragedii 5‑latka przebywała w mieszkaniu z 21‑letnią matką, Wiktorią D. Kobieta – jak ustaliła prokuratura – spała i była pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało około promila alkoholu, a jego poziom wciąż rósł.

Według wstępnych ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków, co potwierdził tester użyty przez śledczych.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Matka dziewczynki została zatrzymana. Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki.

Za ten czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

W sobotę zaplanowano doprowadzenie Wiktorii D. do prokuratury i przedstawienie jej zarzutów.

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