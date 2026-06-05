Mała Zuzia wypadła z okna na 11. piętrze. Jej matka była pijana!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-05 13:14

Nowe, wstrząsające informacje w sprawie zdarzenia na ul. Wiejskiej we Włocławku. W piątek, 5 czerwca, z okna na 11. piętrze wieżowca wypadła 5‑letnia dziewczynka. Zuzia w stanie krytycznym została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy. Prokuratura potwierdza: w chwili zdarzenia dziecko było pod opieką kompletnie pijanej 21‑letniej matki, która mogła być również pod wpływem marihuany.

Upadek z 11. piętra. Dramatyczna akcja ratunkowa

Do tragedii doszło około godziny 10 rano na osiedlu Południe. To tam, z okna wieżowca przy ul. Wiejskiej, wypadła mała Zuzia. Wcześniej służby informowały, że dziecko ma około czterech lat — teraz wiadomo już, że dziewczynka ma pięć.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec LPR. Dziewczynka spadła na zarośla rosnące tuż przy budynku, co — jak podkreślają ratownicy — mogło uratować jej życie.

Transport do Bydgoszczy. Lekarze walczą o życie Zuzi

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu podjęto decyzję o natychmiastowym transporcie lotniczym. Śmigłowiec LPR zabrał dziewczynkę do specjalistycznego szpitala w Bydgoszczy.

— Prokuratura została poinformowana o wypadnięciu pięcioletniej dziewczynki z okna i jej upadku na zarośla znajdujące się przy tym budynku — przekazała Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku w rozmowie z VOX FM. — W chwili obecnej brak jest szczegółowych danych odnośnie obrażeń u dziecka.

Stan Zuzi określany jest jako bardzo ciężki.

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Matka pijana, prawdopodobnie pod wpływem marihuany

Najbardziej szokujące są ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem. 21‑letnia matka dziewczynki była kompletnie pijana.

— W chwili zdarzenia spała i była pod wpływem alkoholu — informuje prok. Kręcicka. — Po przebadaniu wynik oscylował około jednego promila alkoholu w organizmie kobiety i wartość była rosnąca. Tester narkotykowy wskazał również możliwość obecności marihuany.

Kobieta została zatrzymana. Odpowie za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia, a niewykluczone, że także za inne przestępstwa.

Śledczy ustalają, jak doszło do tragedii

Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą intensywne czynności. W tym samym czasie lekarze w Bydgoszczy walczą o życie 5‑letniej Zuzi.

Małe dziecko wypadło z okna wieżowca we Włocławku
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