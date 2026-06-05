5-letnia Zuzia walczy o życie. Jej matka Wiktoria D. została zatrzymana, trwa śledztwo

Nowe fakty po tragedii we Włocławku. Matka Zuzi zatrzymana

Prokuratura we Włocławku wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło w piątek, 5 czerwca około godz. 10. Z okna mieszkania na 11. piętrze wieżowca wypadła 5-letnia Zuzia. Matka dziewczynki, 21-letnia Wiktoria D. została zatrzymana w PDOZ we Włocławku. W najbliższym czasie będą z nią wykonywane czynności procesowe.

Jak zostało już wcześniej podane do informacji publicznej, Wiktoria D. w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Wstępnie ustalono również, że 21-latka mogła znajdować się pod wpływem marihuany.

- Okazało się, że pani posiada w organizmie około promil alkoholu. Jest to zakwalifikowane jako narażenie osoby będącą pod opieką na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Renata Wróblewska-Czaplinska z policji we Włocławku.

Lekarze walczą o życie 5-letniej Zuzi. Rokowania są ostrożne

5-letnia Zuzia spadła na zarośla znajdujące się przy wieżowcu. Ratownicy natychmiast udzielili jej pomocy na miejscu, a następnie podjęli decyzję o pilnym transporcie do szpitala. Dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Jak relacjonuje Gazeta.pl, stan dziewczynki oceniono na bardzo ciężki.

- Dziewczynka ma obrażenia wielonarządowe. Stan jest bardzo ciężki. Przebywa na oddziale intensywnej terapii dla dzieci. Rokowania są bardzo ostrożne – poinformowała rzeczniczka szpitala portal Gazeta.pl.

Do tragedii doszło na osiedlu Południe. Jak ustalili śledczy, Wiktoria D., matka dziewczynki, w chwili zdarzenia spała.

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