Tysiące niewykorzystanych miejsc w sanatoriach

W ubiegłym roku z wyjazdu do sanatorium zrezygnowało ponad 134 tysiące osób. To oznacza ogromne straty dla placówek oraz niewykorzystane miejsca, z których mogliby skorzystać inni pacjenci oczekujący w kolejce. Między innymi właśnie dlatego podczas sejmowego posiedzenia poświęconego lecznictwu uzdrowiskowemu przedstawiciele branży zaproponowali Ministerstwu Zdrowia zmiany, które mogą zaskoczyć niejednego kuracjusza. Jakie? O tym poniżej.

Obowiązkowe potwierdzenie wyjazdu

Jednym z pomysłów jest wprowadzenie obowiązku potwierdzania udziału w turnusie przed planowanym rozpoczęciem leczenia. Takie rozwiązanie miałoby pozwolić szybciej przekazywać wolne miejsca osobom z list rezerwowych. Ograniczyłoby to liczbę pustych miejsc i poprawiłoby wykorzystanie środków przeznaczanych na leczenie uzdrowiskowe.

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Blokady na turnusy

Najwięcej emocji budzi propozycja wprowadzenia okresu karencji dla osób, które nie odwołają wyjazdu lub zrezygnują bez ważnego powodu. W praktyce mogłoby to oznaczać konieczność odczekania nawet 18 miesięcy przed możliwością ponownego skorzystania z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ. Taki "ban" miałby dotyczyć przede wszystkim przypadków nieuzasadnionej rezygnacji, które generują koszty i utrudniają organizację turnusów.

Kary finansowe dla kuracjuszy

W dyskusjach pojawiają się również propozycje obciążania pacjentów kosztami związanymi z niewykorzystanym miejscem. Już dziś niektóre placówki mogą naliczać opłaty za przedwczesne skrócenie pobytu, jeśli poniosły koszty związane z rezerwacją miejsca dla kuracjusza.

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Zmiany w sanatoriach? Propozycje mogą stać się rzeczywistością

Warto podkreślić, że omawiane rozwiązania nie są jeszcze obowiązującym prawem. To propozycje zgłaszane przez przedstawicieli sektora uzdrowiskowego podczas rozmów z resortem zdrowia. Ostateczny kształt ewentualnych zmian będzie zależał od decyzji Ministerstwa Zdrowia i NFZ.