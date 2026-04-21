Prezydent lubi pełnomocników. Zatrudnia ich na potęgę

Prezydent Torunia polubił pełnomocników

Paweł Gulewski w czasie kampanii wyborczej obiecywał inny styl rządzenia niż jego poprzednik. Michał Zaleski był znany z tego, że wszystko trzymał żelazną ręką. Dlatego z ciekawości zapytaliśmy prezydenta Torunia ilu pełnomocników zatrudniał jego poprzednik a ilu zatrudnia on? Z pisemnej odpowiedzi od rzecznika prezydenta dowiadujemy się, że Michał Zaleski zatrudniał dwóch pełnomocników - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pełnomocnika ds. NGO. Urząd Miasta na ich pensje w marcu 2024 r. z wszystkimi pochodnymi wydał 16 350,32 zł

Prezydent Gulewski zatrudnia:

Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnika ds. Młodzieży.

Pełnomocnika ds. Równości.

Pełnomocnika - Główny Architekt Miasta.

Urząd wydał na ich pensje w ostatnim miesiącu z wszystkimi pochodnymi (łączny koszt za marzec 2026 r.): 50 011,55 zł - Jednocześnie pragnę przypomnieć i podkreślić, że pełnomocnicy: ds. Rozwoju i Wsparcia Biznesu, Młodzieży pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierają wynagrodzenia - czytamy w odpowiedzi rzecznika prezydenta - zapewnił Marcin Centkowski. - Powołanie pełnomocników PMT, o czym wspominał w trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku, ma na celu usprawnienie procesów decyzyjnych, ich koordynacji, współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego z mieszkańcami i podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. To także wsparcie PMT poprzez opiniowanie, planowanie oraz koordynowanie wdrożeń będących w kwestii zadań stawianych przed danym pełnomocnikiem - przekazał rzecznik prezydenta Gulewskiego w odpowiedzi na pytania "Super Expressu".