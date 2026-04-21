Prezydent lubi pełnomocników. Zatrudnia ich na potęgę

Mariusz Korzus
2026-04-21 16:37

Gdy Michał Zaleski (73 l.) był prezydentem Torunia, zatrudniał tylko dwóch pełnomocników. Kosztowało to toruńskich podatników w jego ostatnim miesiącu urzędowania - z wszystkimi pochodnymi - 16 tysięcy 350 złotych. Jego następca Paweł Gulewski (45 l.) zatrudnia pięciu pełnomocników. Ich pensje z pochodnymi za marzec 2026 r. wyniosły 50 tysięcy i 11 złotych.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski

i

Prezydent Torunia polubił pełnomocników

Paweł Gulewski w czasie kampanii wyborczej obiecywał inny styl rządzenia niż jego poprzednik. Michał Zaleski był znany z tego, że wszystko trzymał żelazną ręką. Dlatego z ciekawości zapytaliśmy prezydenta Torunia ilu pełnomocników zatrudniał jego poprzednik a ilu zatrudnia on? Z pisemnej odpowiedzi od rzecznika prezydenta dowiadujemy się, że Michał Zaleski zatrudniał dwóch pełnomocników -  Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pełnomocnika ds. NGO. Urząd Miasta na ich pensje w marcu 2024 r. z wszystkimi pochodnymi wydał 16 350,32 zł

Prezydent Gulewski zatrudnia:

  • Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa.
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnika ds. Młodzieży.
  • Pełnomocnika ds. Równości.
  • Pełnomocnika - Główny Architekt Miasta.

Urząd wydał na ich pensje w ostatnim miesiącu z wszystkimi pochodnymi (łączny koszt za marzec 2026 r.): 50 011,55 zł - Jednocześnie pragnę przypomnieć i podkreślić, że pełnomocnicy: ds. Rozwoju i Wsparcia Biznesu, Młodzieży pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierają wynagrodzenia - czytamy w odpowiedzi rzecznika prezydenta - zapewnił Marcin Centkowski. - Powołanie pełnomocników PMT, o czym wspominał w trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku, ma na celu usprawnienie procesów decyzyjnych, ich koordynacji, współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego z mieszkańcami i podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. To także wsparcie PMT poprzez opiniowanie, planowanie oraz koordynowanie wdrożeń będących w kwestii zadań stawianych przed danym pełnomocnikiem - przekazał rzecznik prezydenta Gulewskiego w odpowiedzi na pytania "Super Expressu".

Galeria zdjęć 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TORUŃ WIADOMOŚCI