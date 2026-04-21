Nocna prohibicja w Toruniu o krok od realizacji. Włodarz miasta podał daty

Nocna prohibicja w Toruniu. Paweł Gulewski prezentuje wyniki

W przedostatnim miesiącu 2025 roku włodarz miasta utworzył specjalną grupę roboczą składającą się z dziesięciu członków. Celem tego zespołu było wypracowanie odpowiednich ram, warunków oraz rejonów, które stały się punktem wyjścia do opracowania finalnego dokumentu. Pracami kierowali:

zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska

szef Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Patryk Wawrzyński

kierujący Wydziałem Obsługi Mieszkańców Łukasz Typek

Gospodarz Torunia oficjalnie przedstawił dokładne rezultaty rozmów przeprowadzonych z lokalną społecznością i przedsiębiorcami.

68% ankietowanych osób, które wzięły udział w konsultacjach wyraziło chęć i rekomendację ograniczenia sprzedaży alkoholi we wszystkich kategoriach (do 4,5%, 4,5-18% i wyższe - dop. red.), a zatem ustaliliśmy wspólnie z klubem, że projekt uchwały będzie zbudowany na trzech podstawowych filarach" - powiedział Paweł Gulewski.

Jeśli chodzi o obszarowy zakres oddziaływania tego ograniczania, bierzemy pod uwagę teren administracyjny Gminy Miasta Toruń, bez wyłączeń poszczególnych jednostek pomocniczych osiedli, czyli całość Gminy Miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia - 22:00 - 6:00. Jeśli chodzi o kategorię które wchodzą w skład ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, to wszystkie trzy bierzemy pod uwagę - dodał prezydent Torunia.

Kompleksowe podsumowanie przeprowadzonych rozmów społecznych udostępniono w internecie, pod adresem konsultacje.torun.pl, gdzie każdy zainteresowany może zapoznać się z dokumentem.

Harmonogram wprowadzania zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu

Przygotowany projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie podczas spotkania toruńskich radnych, które wyznaczono na 30 kwietnia. Kolejny etap dyskusji zaplanowano na 28 maja, natomiast same restrykcje miałyby zacząć funkcjonować od 1 lipca.

Karolina Krajewska, pełniąca mandat radnej i pracująca jako położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, uważa, że nowe prawo znacząco ułatwi funkcjonowanie służb medycznych. To personel ratunkowy nieustannie mierzy się z agresywnymi pacjentami będącymi w stanie silnego upojenia, a redukcja dostępności trunków powinna poprawić sytuację na oddziałach.

Z kolei Patryk Wawrzyński poinformował, że z tysiąca przepytanych torunian aż dwie trzecie popiera wprowadzenie ograniczeń, a większość respondentów domaga się, by obowiązywały one od godziny 22:00. Redakcja zapowiada, że kwestia ta będzie jeszcze poruszana w kolejnych materiałach angażujących społeczność.