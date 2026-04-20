Gigantyczny pożar hali, gdzie produkują gryzaki dla psów. Wielu strażaków w akcji, ogień wciąż szaleje

Dawid Piątkowski
Renata Grudzińska
2026-04-20 12:13

Groźny pożar w powiecie włocławskim! Od wczesnych godzin porannych strażacy wciąż gaszą ogień, który w poniedziałek, 20 kwietnia wybuch w hali w Dziardonicach. W wyniku zdarzenia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na DK 91, gdzie ruchem kieruje policja. Szczegóły poniżej.

  • Groźny pożar hali produkcyjnej wybuchł w Dziardonicach pod Włocławkiem.
  • Ogień objął budynek, gdzie produkowano suszone gryzaki dla psów, a akcję gaśniczą utrudnia duża ilość tłuszczu.
  • Nikt nie ucierpiał, ale na DK91 występują poważne utrudnienia. Dowiedz się, co dalej z akcją strażaków i ruchem drogowym.

W poniedziałek, 20 kwietnia, w godzinach porannych w powiecie włocławskim doszło do groźnego zdarzenia. W miejscowości Dziardonice wybuchł pożar hali produkcyjnej. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ok. godziniy 6.30. Ogień objął budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy o wymiarach około 16 na 18 metrów, znajdujący się pod adresem Dziardonice 15a w gminie Kowal. W obiekcie prowadzona była produkcja suszonych gryzaków dla psów.

Po przyjeździe pierwszych zastępów straży pożarnej potwierdzono, że ogień jest już mocno rozwinięty i obejmuje część produkcyjną oraz magazynową, z realnym zagrożeniem dla części biurowej.

- Na chwilę obecną mamy 23 jednostki straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze. Pożar jest trudny do opanowania ze względu na duże obciążenie ogniowe w hali produkcyjną oraz produkowane były znaki dla psów Duża ilość tłuszczu powoduje, że pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i jest trudny do ugaszenia - mówi bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku w rozmowie z Radiem Eska.

W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Wkrótce poznamy przyczynę zdarzenia

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych w zdarzeniu. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Przyczyny zdarzenia będą ustalane po wygaszeniu ognia i zabezpieczeniu miejsca przez biegłych.

W związku ze zdarzeniem, na drodze krajowej nr 91, na odcinku Kowal – Lubień Kujawski (w rejonie miejscowości Czerniewiczki), zablokowany jest jeden pas ruchu. Policja kieruje ruchem, jednak kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami.

