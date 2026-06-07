Śmiertelne potrącenie w Gdyni. Ruch pociągów sparaliżowany

Tragedia na torach

Do dramatu doszło w niedzielę o godz. 10.35. Jak przekazał PAP Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, kobieta została potrącona przez pociąg służbowy jadący w kierunku Gdyni Głównej. Skład składał się z dwóch lokomotyw – spalinowej i elektrycznej.

Uderzenie okazało się śmiertelne. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz prokurator.

Chaos w ruchu pociągów

Po wypadku ruch pociągów dalekobieżnych został całkowicie wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą linię nr 250, czyli tory SKM. Dla pozostałych połączeń zarządzono autobusową komunikację zastępczą.

– Część pociągów pasażerskich skierowano na równoległą linię nr 250, zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście. Za pozostałe pociągi polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej – poinformował Wilgusiak.

Pasażerowie musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami i zmianami tras.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Jak przekazał asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, maszyniści obu lokomotyw byli trzeźwi. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności tragedii, w tym to, jak kobieta znalazła się na torach.

Gdzie sprawdzać aktualne połączenia?

PKP PLK przypomina, że bieżące informacje o kursowaniu pociągów można znaleźć w wyszukiwarce połączeń PortalPasażera.pl oraz na stronach przewoźników.

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