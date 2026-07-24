Poskarżył się policji, że kazano mu opuścić wynajmowane mieszkanie. Teraz pomieszka w areszcie

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-24 13:35

Chciał, by policja pomogła mu rozwiązać spór z właścicielką wynajmowanego mieszkania. Skończyło się zupełnie inaczej, niż się spodziewał. 22-latek został zatrzymany podczas policyjnej interwencji, bo wyszło na jaw, że na sumieniu ma znacznie więcej niż można było się tego spodziewać. Teraz najbliższe cztery miesiące spędzi za kratami.

Policjantka przy radiowozie podczas zatrzymania. O losach poszukiwanego 22-latka przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Wezwał policję, by walczyć o mieszkanie. Interwencja skończyła się zaskakująco

Choć właścicielka kazała mu natychmiast opuścić wynajmowane mieszkanie, 22-latek nie został bez dachu nad głową. Chcąc dochodzić swoich praw do dalszego pobytu w lokalu, postanowił wezwać policję. Nie przypuszczał jednak, że interwencja zakończy się dla niego w zupełnie inny sposób, niż się spodziewał. Do zdarzenia doszło 22 lipca.

- Późnym wieczorem policjanci zostali skierowani do jednego z mieszkań w Lęborku bo jego najemca zgłosił, że właścicielka lokalu każe mu się wyprowadzić w trybie natychmiastowym. Mężczyzna nie miał zamiaru opuszczać tego mieszkania i w obecności policjantów chciał wyjaśnić kwestie dalszego pobytu – informuje pomorska policja.

Policjanci szybko odkryli prawdę. 22-latek był poszukiwany

Podczas interwencji policjanci wylegitymowali zgłaszającego. Wtedy wyszło na jaw, że 22-letni mieszkaniec powiatu słupskiego jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kartuzach do odbycia kary 123 dni pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień.

- Sytuacja mieszkaniowa „rozwiązała się sama”. Mężczyzna opuścił wynajmowane mieszkanie w towarzystwie policjantów i został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dziś nad ranem 22-latek został przewieziony konwojem do zakładu karnego – dodają funkcjonariusze z Pomorza.

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