Groźny wypadek na Pomorzu! 18-latka nie ustąpiła pierwszeństwa, jedna osoba trafiła do szpitala

18-latka wymusiła pierwszeństwo. Motorowerzysta trafił do szpitala

Ze wstępnych ustaleń policjantów z tczewskiej drogówki wynika, że 18-letnia kierująca renault podczas włączania się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 58-letniemu motorowerzyście. Doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego mężczyzna odniósł obrażenia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

Badanie alkomatem wykazało, że zarówno 18-latka, jak i kierujący motorowerem byli trzeźwi. Szczegółowe okoliczności oraz przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komisariatu Policji w Gniewie.

Policja apeluje do kierowców. Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią

- Przypominamy, że włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej wymagających manewrów na drodze i wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie włączyć się do ruchu, nie zmuszając innych uczestników do zmiany toru jazdy lub gwałtownego hamowania – podaje pomorska policja.

Policjanci apelują również do niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak motorowerzyści, motocykliści czy rowerzyści. To właśnie oni są najbardziej narażeni na poważne obrażenia nawet podczas z pozoru niegroźnych kolizji.

Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi może mieć bardzo poważne konsekwencje. Przestrzeganie przepisów, uważna obserwacja drogi oraz wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu to podstawowe zasady, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

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