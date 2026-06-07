Lidia Staroń kończy 67 lat! Czym się dziś zajmuje?

Od wczesnej działalności społecznej przez pracę parlamentarną aż po obecną aktywność (fundacja "Zawsze po stronie ludzi" i biuro interwencyjne w Olsztynie), Lidia Staroń nieprzerwanie koncentruje się na wspieraniu i obronie praw mieszkańców.

Po trzykrotnym uzyskaniu mandatu poselskiego z listy Platformy Obywatelskiej, Lidia Staroń opuściła partię w 2015 roku i z powodzeniem kontynuowała karierę jako polityk niezależny. Dwukrotnie zdobyła mandat senatora, startując z własnego komitetu, a także przewodniczyła Kołu Senatorów Niezależnych, co podkreśla jej samodzielność polityczną.

W maju 2021 roku Lidia Staroń została zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość na stanowisko RPO. Jej kandydatura została zaakceptowana przez Sejm, ale ostatecznie odrzucona przez Senat, co stanowiło znaczący moment w jej politycznej karierze.

Obecnie Lidia Staroń nie sprawuje żadnych funkcji państwowych, koncentrując się na aktywności społecznej w Olsztynie. Prowadzi tam biuro interwencyjne oraz zarządza fundacją „Zawsze po stronie ludzi”, oferując wsparcie mieszkańcom w kwestiach mieszkaniowych i prawnych. Kontynuuje także publiczne zabieranie głosu w sprawach lokalnych i ogólnopolskich, wykorzystując w tym celu m.in. swój oficjalny profil w mediach społecznościowych.

Lidia Staroń jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, którą ukończyła w 1994 roku. Przed zaangażowaniem się w politykę prowadziła własną działalność gospodarczą. Była również współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. Jej wczesna aktywność społeczna obejmowała organizację ogólnopolskich kampanii, takich jak „Cała Polska rozmawia z dziećmi”, „Przestań pić, zacznij żyć”, „Mamo, zbadaj się” oraz program edukacyjny „Prawny GPS” dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, pełniła funkcję członka Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości oraz eksperta w zespole ds. zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Kariera w Sejmie

W 2005 roku Lidia Staroń rozpoczęła swoją karierę polityczną, wstępując do Platformy Obywatelskiej. Z jej listy w okręgu olsztyńskim trzykrotnie z rzędu uzyskiwała mandat poselski: w 2005 roku (12 188 głosów), w 2007 roku (15 514 głosów) oraz w 2011 roku (16 091 głosów). W sierpniu 2015 roku opuściła PO, stając się politykiem niezależnym.

W trakcie swojej pracy w Sejmie zasiadała w kilku komisjach, m.in. Infrastruktury, Ustawodawczej, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także w Komisji Nadzwyczajnej ds. prawa spółdzielczego, której była wiceprzewodniczącą. Szczególnie aktywnie angażowała się w tworzenie regulacji prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym przepisów o uwłaszczaniu spółdzielców. Reprezentowała również posłów przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie niezgodności niektórych przepisów prawa spółdzielczego z Konstytucją RP. Była także orędowniczką zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, wprowadzających automatyczną utratę stanowiska przez komornika skazanego za umyślne przestępstwo, oraz modyfikacji procedury karnej, dających prawo do zaskarżania decyzji o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego. Z jej inicjatywy, jako przedstawicielki grupy posłów, zmieniono nazwę Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Działalność w Senacie

W 2015 roku Lidia Staroń kontynuowała swoją karierę parlamentarną, zdobywając mandat senatora IX kadencji w okręgu olsztyńskim. Startując z własnego komitetu wyborczego „Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi”, uzyskała 63 870 głosów, pokonując kandydatów głównych partii. W Senacie przewodniczyła Kołu Senatorów Niezależnych, które jednak uległo rozpadowi w połowie 2016 roku, co skutkowało jej statusem senatora niezrzeszonego. Zasiadała w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz w Komisji Ustawodawczej.

W marcu 2018 roku doznała udaru mózgu, po którym przeszła intensywną rehabilitację. Mimo problemów zdrowotnych, w wyborach w 2019 roku skutecznie ubiegała się o reelekcję do Senatu z tego samego komitetu, osiągając wynik 106 035 głosów, co było najlepszym rezultatem wśród kandydatów niezależnych. Po raz kolejny objęła przewodnictwo w odtworzonym Kole Senatorów Niezależnych.

W maju 2021 roku Lidia Staroń została zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydatura została zaakceptowana przez Sejm 15 czerwca 2021 roku (231 głosów za spośród 455 posłów), jednak 18 czerwca 2021 roku została odrzucona przez Senat (45 głosów za spośród 99 senatorów). W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Lidia Staroń nie uzyskała mandatu do Senatu na kolejną kadencję, co zakończyło jej aktywność w parlamencie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Lidia Staroń:

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