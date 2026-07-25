Młody Adonis prawicy? Ziobro jak Hugh Grant. Tak podrywał swoją żonę

Zanim Zbigniew Ziobro stał się rozpoznawalnym politykiem, jego wizerunek jako młodego prawnika z Krakowa był zaskakująco odmienny.

Archiwalne zdjęcia ujawniają bujne włosy i chłopięce rysy, co skłoniło do porównań z Hugh Grantem, choć Ziobro unikał rozrywkowego życia.

Sprawdź, jak wyglądały jego początki w polityce, gdzie zadebiutował w telewizji i poznaj nieznane fakty z jego młodości.

Zbigniew Ziobro od ponad dwóch dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej polityki. Zanim jednak został ministrem sprawiedliwości i liderem własnego ugrupowania, był młodym prawnikiem z Krakowa.

Na archiwalnych zdjęciach trudno go niekiedy rozpoznać. Ziobro miał wówczas bujne, ciemne włosy, szczupłą twarz i nosił cienkie okulary. Garnitur i krawat dodawały mu powagi, ale wyglądem daleko mu było jeszcze do politycznego szeryfa znanego z późniejszych lat.

Zbigniew Ziobro przypominał Hugh Granta?

Patrząc na fotografie młodego Ziobry, można dostrzec pewne podobieństwo do aktorów popularnych w latach 90. Ciemna grzywka, chłopięce rysy i lekko nieśmiały uśmiech przywodzą na myśl młodego Hugh Granta.

Oczywiście w bardziej prawniczym wydaniu. Można powiedzieć: Hugh Grant po aplikacji prokuratorskiej.

Za wyglądem filmowego amanta nie szedł jednak podobno imprezowy styl życia. Ziobro wspominał po latach, że jako młody człowiek był „bardzo nieśmiały”. Miał unikać szkolnych występów, większych prywatek i sytuacji, w których znajdował się w centrum uwagi.

Czy młody Ziobro był kobieciarzem?

Nie ma wiarygodnych informacji, które potwierdzałyby, że Ziobro w młodości był kobieciarzem lub stałym bywalcem imprez. Z jego dawnych wypowiedzi wyłania się raczej obraz poważnego i wycofanego młodego człowieka, skupionego na nauce oraz przyszłej karierze.

W 1994 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie odbył aplikację prokuratorską, a w 1997 roku zdał egzamin prokuratorski. Ostatecznie nie rozpoczął jednak pracy jako prokurator.

Coraz mocniej angażował się za to w działalność publiczną. Zanim trafił do Sejmu, pracował między innymi u boku ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego.

Młody Ziobro wystąpił w programie „997”

Jedno z najczęściej przypominanych nagrań z początku kariery Ziobry pochodzi z 2001 roku. Młody prawnik pojawił się wówczas w „Magazynie Kryminalnym 997”.

Na archiwalnym materiale występuje w garniturze, okularach i z charakterystyczną grzywką. Spokojnie odpowiada na pytania dotyczące prawa karnego. W niczym nie przypomina jeszcze polityka znanego z ostrych konferencji i sejmowych wystąpień.

W tym samym roku jego kariera nabrała tempa. Ziobro został wiceministrem sprawiedliwości, a następnie po raz pierwszy zdobył mandat poselski.

Jak Ziobro poznał Patrycję Kotecką?

Przyszłą żonę, Patrycję Kotecką, Ziobro poznał w czasie prac komisji śledczej do spraw afery Rywina. On był jednym z najbardziej aktywnych członków komisji, ona relacjonowała jej posiedzenia jako dziennikarka.

Polityk wspominał, że zauważył Kotecką podczas przesłuchania Leszka Millera. Jego uwagę miała zwrócić uśmiechnięta dziennikarka ubrana w niebieski żakiet.

Zdobycie jej zainteresowania nie było jednak proste. Ziobro opowiadał, że jego pierwsze, czasem „ułańskie” próby nawiązania kontaktu „odbijały się od muru”.

Para przez długi czas chroniła swoją prywatność. Ślub odbył się bez wielkiego medialnego rozgłosu. Zbigniew Ziobro i Patrycja Kotecka mają dwóch synów – Jana i Andrzeja.

Młody Ziobro mógł więc wyglądać jak bohater romantycznej komedii, ale jego życie nie przypominało filmowej historii o podrywaczu. Zamiast wielkich imprez wybrał prawo, działalność publiczną i politykę.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

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