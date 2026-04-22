Wejdź do nowego świata Nespresso Vertuo, wspólnie z globalną ambasadorką marki – Dua Lipą

KAŻDA FILIŻANKA KAWY NESPRESSO TO ZAPROSZENIE DO NOWEGO ŚWIATA

Najnowsza kampania opiera się o prostą, a jednocześnie niezwykle sugestywną ideę: każda filiżanka kawy jest zaproszeniem do odkrywania. To podejście ożywa poprzez immersyjne i bardzo wyraziste ujęcia z kampanii, które przenoszą odbiorców pomiędzy nieoczekiwanymi światami, inspirowanymi świeżą kawą, kulturą i kreatywnością.

Jako globalna ambasadorka marki Nespresso i jedna z najbardziej kosmopolitycznych gwiazd muzyki pop, Dua Lipa jest idealną przewodniczką po nowym świecie Vertuo. Doceniana za bezkompromisową kreatywność i globalną perspektywę, doskonale uosabia ducha eksploracji, który jest osią kampanii. W żartobliwym geście artystka przejmuje kultowe hasło drugiego ambasadora marki, George’a Clooneya, „What else?” i nadaje mu nowe znaczenie: zachętę, by nigdy nie poprzestawać na tym, co oczywiste. Subtelne pojawienie się George Clooneya w dalszej części narracji stanowi ukłon w stronę dziedzictwa Nespresso.

Pełna ciekawości i nieustająco zadająca pytanie „What else?”, Dua Lipa odkrywa świat nowych smaków i doznań. Od kojącego poranka z kubkiem Melozio w Nowym Jorku, przez popołudniowe espresso Altissio we Włoszech, po orzeźwiające Double Espresso Chiaro iced latte przy basenie, aż po dekadencką recepturę French Lavender & Vanilla Decaf na zakończenie dnia. Kawy Nespresso idealnie pasują do każdego nastroju, chwili i każdej przygody. Jeden dzień, wiele światów – wszystkie warte odkrycia.

NACIŚNIJ I ODKRYWAJ ŚWIEŻĄ KAWĘ Z NOWYM EKSPRESEM VERTUO UP

Centralnym elementem kampanii jest kolejny prawdziwy bohater – zupełnie nowy ekspres Nespresso Vertuo Up.

Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych miłośnikach kawy, Vertuo Up zapewnia zaawansowaną łączność z aplikacją, nagrzewanie w zaledwie 3 sekundy oraz nowy, dedykowany przycisk Komponowania Kawy, który umożliwia uzyskanie wyrazistego i skoncentrowanego naparu kawowego, idealnego jako baza do przepisów mlecznych, roślinnych oraz tych podawanych na lodzie. Dzięki szerokiemu portfolio ponad 40 wyjątkowych kaw, każda filiżanka staje się zaproszeniem do odkrywania czegoś nowego.

Przełomowy także pod względem designu, Vertuo Up posiada nowy system zamykania kapsułki, inspirowany charakterystycznym ruchem Nespresso, wprowadzający płynność i element rytuału podczas parzenia każdej filiżanki kawy.

Napędzany technologią Centrifusion™, ekspres, inteligentnie rozpoznaje każdą kapsułkę, precyzyjnie dopasowując parametry ekstrakcji tak, aby wydobyć subtelne nuty kawy, zwieńczone charakterystyczną cremą Nespresso. Jeden z najbardziej wszechstronnych ekspresów Nespresso, Vertuo Up, wprowadza nieskończoną ilość możliwości kawowych w komfort domowego zacisza.

NOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA ORAZ PODEJŚCIE DO KAWY

Ta kampania stanowi ważny rozdział w historii Nespresso. Marka, pozostając wierną swojemu dziedzictwu, jakości i zaangażowaniu w globalną kulturę parzenia i picia kawy, otwiera się na bardziej ekspresyjną tożsamość – stworzoną dla miłośników świeżej kawy, którzy traktują swój codzienny rytuał jako wyraz własnej osobowości.

We współpracy z nowo wybraną agencją, Leo Constellation, Nespresso prezentuje odświeżone podejście kreatywne – elastyczne i dynamiczne. Łącząc strukturę ze spontanicznością, nowy język wizualny opiera się na autorskim foncie, która nadaje komunikacji wyrafinowania i charakteru, podczas gdy kierunek kreatywny zachowuje harmonijną równowagę między elegancją i lekkością.

Nowa identyfikacja wizualna marki znajduje odzwierciedlenie także w odważnym podejściu do kawy – napędzanym ciekawością i chęcią odkrywania. Od sięgania po nowe trendy po tworzenie kreatywnych i bardziej wyrazistych receptur. Nespresso nieustannie rozwija się wraz z miłośnikami kawy i dopasowuje się do ich nastrojów. Nieoczywiste połączenia smaków? Oczywiście! French Lavender & Vanilla? Czemu nie! Gdy ciekawość staje się częścią DNA marki, każda filiżanka staje się otwartym zaproszeniem do odkrywania czegoś nowego.

i Autor: NESPRESSO/ Materiały prasowe