Groźny incydent w Bielsku-Białej. Szybowiec musiał awaryjnie lądować

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-04-22 13:21

Groźnie wyglądające zdarzenie w Bielsku-Białej. Szybowiec zmuszony był do awaryjnego lądowania w rejonie zabudowań i zahaczył o ogrodzenie. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

Awaryjne lądowanie szybowca
Awaryjne lądowanie szybowca Awaryjne lądowanie szybowca Awaryjne lądowanie szybowca Awaryjne lądowanie szybowca
Dramatyczne lądowanie szybowca w Bielsku-Białej. Uderzył w ogrodzenie

W środę, 22 kwietnia w godzinach przedpołudniowych w Bielsku-Białej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pilot szybowca, krótko przed godziną 11:30, podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu w pobliżu ulicy Zwardońskiej. Sytuacja wyglądała dramatycznie, gdyż maszyna obniżała lot bezpośrednio nad terenem zabudowanym.

W trakcie przymusowego lądowania szybowiec zahaczył w ogrodzenie prywatnej posesji, co spotęgowało grozę sytuacji. Konstrukcja maszyny przetrwała jednak to uderzenie bez większych uszkodzeń. Choć całe zdarzenie wyglądało przerażająco, obyło się bez tragedii i poważnych obrażeń u pilota szybowca.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej i pogotowie ratunkowe. Służby błyskawicznie zabezpieczyły teren, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym i umożliwić bezproblemową pracę ratownikom.

Stan zdrowia pilota po awaryjnym lądowaniu szybowca

Zanim ratownicy dotarli na miejsce, pilot szybowca o własnych siłach opuścił kabinę. Mężczyzna został zbadany przez załogę karetki pogotowia. Ustalono, że nie doznał on groźnych urazów, a jego życie nie jest w żaden sposób zagrożone.

Obecne na miejscu służby zajęły się dokumentowaniem zdarzenia i zabezpieczaniem wszelkich śladów. Specjaliści będą teraz badać szczegółowe przyczyny tego awaryjnego lądowania. W tym momencie nie są znane powody, dla których pilot musiał nagle sprowadzić maszynę na ziemię w takim miejscu.

Incydent ten nie wywołał poważniejszych komplikacji w ruchu ulicznym, nie stanowił też bezpośredniego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Wywołał jednak spore poruszenie i niepokój wśród osób, które były świadkami akcji ratunkowej.

Zdjęcia z miejsca awaryjnego lądowania szybowca  można obejrzeć w poniższej galerii.

Awaryjne lądowanie szybowca
