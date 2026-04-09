Wystarczy 5 kropli, aby żonkile w wazonie wyglądały świeżo przez wiele dni. Pięknie rozkwitną. Domowa odżywka do ciętych żonkili

Katarzyna Kustra
2026-04-09 5:10

Żonkile w wazonie to nie tylko symbol wiosny, ale i zbliżających się świąt wielkanocnych. Dlatego zależy nam, by te kwiaty długo cieszyły oko w naszych domach. Warto zatem dodać do wody domową odżywkę z dwóch składników, by żonkile zachowały świeżość na dłużej.

Domowa odżywka do ciętych żonkili

Żonkile wnoszą do naszych domów radość i świeżość. Ich intensywny, słoneczny kolor i delikatny zapach potrafią poprawić nastrój nawet w najbardziej pochmurny dzień. Już w starożytności żonkile uważano za kwiaty symbolizujące nadzieję na nowe życie. W czasach chrześcijańskich te popularne żółte kwiaty zyskały symbol triumfu miłości i poświęcenia. Cięte żonkile w wazonie kojarzą nam się z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi i na pewno znajdą się w wielu polskich domach. Jednak, aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto wiedzieć, jak o nie dbać. Jednym ze sposobów na przedłużenie żywotności żonkili w wazonie jest zastosowanie domowej odżywki. Potrzebujesz cukru i soku z cytryny. 

Domowa odżywka do żonkili w wazonie przedłuży ich żywotność

Zastosowanie domowej odżywki do ciętych żonkili skutecznie przedłuży żywotność tych ciętych kwiatów. Wlej około 5 kropli soku z cytryny i wsyp jedną łyżeczkę cukru do wody w wazonie i poczekaj, aż się rozpuści. Wtedy dopiero wstaw cięte żonkile do wazonu. Sok z cytryny zapobiega rozwojowi bakterii w wodzie, z kolei cukier sprawia, że kwiaty zachowują swoją naturalną barwę.

Pielęgnacja ciętych żonkili. Co zrobić, aby długo stały?

Zawsze kupuj żonkile z lekko wybarwionymi, ale zamkniętymi pąkami. Sprawdź też, czy ich łodygi są jędrne i proste. Napełnij wazon chłodną wodą i pamiętaj, aby wymieniać ją codziennie. Zanim włożysz świeżo kupione żonkile do wazonu, to za pomocą ostrych nożyczek lub sekatora utnij końcówki ich łodyg skośnie. Dodatkowo usuń z łodyg liście, tak by nie zanurzyły się potem w wodzie po umieszczeniu w wazonie. Wazon z kwiatami postaw w chłodnym, zacienionym miejscu.

