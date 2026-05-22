Znamy harmonogram roku szkolnego 2026/2027. Ministerstwo przedstawiło ważne daty

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027.

Standardowo, rok szkolny rozpocznie się we wrześniu i zakończy w czerwcu.

Sprawdź terminarz oraz regionalne terminy ferii zimowych oraz to, czy nadchodzący rok szkolny zaoferuje więcej dni wolnych niż dotychczas.

Harmonogram roku szkolnego ułatwia planowanie

Publikowany każdego roku kalendarz roku szkolnego to ważne narzędzie do planowania najbliższych miesięcy. Dokument ten, udostępniany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), wyznacza ramy czasowe dla trwania zajęć edukacyjnych oraz wskazuje przewidywane terminy egzaminów na poszczególnych etapach edukacji. Rodzice często wykorzystują te informacje do organizowania urlopów i spędzania czasu z dziećmi. Niedawno MEN udostępniło kalendarz na rok szkolny 2026/2027, co natychmiast wywołało zainteresowanie w kwestii dni bez zajęć lekcyjnych. Tradycyjnie największe emocje budzą terminy ferii zimowych, przerw z okazji świąt oraz początek letnich wakacji. Wynika z niego, że uczniowie otrzymają kilka solidnych przerw od szkolnych ławek.

Ferie i dni wolne w roku szkolnym 2026/2027

Uczniowie wrócą do szkolnych ławek we wtorek, 1 września 2026 roku, a zakończą zajęcia dydaktyczne 25 czerwca 2027 roku. Zatem letnie wakacje rozpoczną się oficjalnie dzień później i potrwają do ostatnich dni sierpnia.

Uczniowie zyskają również kilka przerw w trakcie trwania nauki. Zimowa przerwa świąteczna zaplanowana jest od 23 do 31 grudnia 2026 roku, a wiosenna pauza w związku ze świętami wielkanocnymi potrwa od 25 do 30 marca 2027 roku. Z kolei zimowe ferie zostaną podzielone na trzy tury i będą zależeć od danego województwa:

W I turze , od 18 do 31 stycznia 2027 r., odpoczną uczniowie z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego.

, od 18 do 31 stycznia 2027 r., odpoczną uczniowie z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i śląskiego. II tura , wyznaczona na 1-14 lutego 2027 r., dotyczy województw: lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.

, wyznaczona na 1-14 lutego 2027 r., dotyczy województw: lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. III tura odbędzie się pomiędzy 15 a 28 lutego 2027 r. i obejmie: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Ostateczne terminy egzaminów dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i średnich nie są jeszcze znane, a szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma czas do 20 sierpnia bieżącego roku na ich publikację. Pewne jest jednak to, że ostatnie roczniki w szkołach ponadpodstawowych zakończą rok szkolny 30 kwietnia 2027 roku, co sugeruje rozpoczęcie matur wkrótce po weekendzie majowym, najpewniej 4 maja.

