Zakupy coraz częściej zaczynają się od rozmowy. Asystent AI teraz dla każdego na Allegro!

2026-05-22 13:30 Materiał sponsorowany

Jeszcze kilka lat temu internetowe zakupy przebiegały według znanego schematu: wpisanie konkretnej nazwy produktu, filtrowanie ofert i porównywanie parametrów. Dziś ten model zaczyna się zmieniać. Platforma Allegro właśnie udostępniła wszystkim użytkownikom swojej aplikacji mobilnej Asystenta AI, który pomaga znaleźć produkty nie tylko szybciej. Zamiast przekopywać się przez setki wyników, można po prostu powiedzieć, czego się potrzebuje. I tyle.

Nowe rozwiązanie dostępne jest w aplikacji mobilnej Allegro i działa jako inteligentne wsparcie zakupowe oparte na AI. Użytkownik nie musi znać konkretnego modelu czy nazwy produktu, którego szuka. W praktyce wygląda to trochę tak, jak rozmowa ze znajomym, który doskonale zna się na zakupach i potrafi skutecznie doradzić.

Można więc zapytać o sprzęt do grillowania, prezent dla prawdziwego greeka albo środek do usuwania trudnych zabrudzeń w kuchni. Asystent analizuje potrzeby i podpowiada produkty dopasowane do sytuacji. Czasem wystarczy jedno zdanie, by znaleźć coś sensownego – bez przeklikiwania kolejnych stron ofert.

Testy potwierdziły: użytkownicy naprawdę z tego korzystają

Allegro zdecydowało się na pełne wdrożenie usługi po kilku miesiącach testów. Jak pokazują dane platformy, z zakupów wspieranych przez Asystenta AI skorzystało już ponad 600 tys. użytkowników. To sporo, zwłaszcza że mówimy o funkcji, która dopiero się rozkręca.

Nowe podejście wyraźnie zmienia też sposób, w jaki kupujący korzystają z platformy. Coraz rzadziej zaczynają od konkretnego produktu czy marki. Zamiast tego opisują problem albo cel, który chcą osiągnąć – i właśnie tutaj AI ma największe pole do popisu.

AI zamiast katalogu produktów

Jak zauważa Allegro, użytkownicy zaczynają traktować asystenta bardziej jak doradcę niż zwykłą wyszukiwarkę. Nie chodzi już wyłącznie o znalezienie butów do biegania, ale raczej odpowiedź na pytanie: „biegam po twardej nawierzchni – jakie buty wybrać?”. To dość radykalna zmiana myślenia o zakupach – z produktu na potrzebę.

Dotychczasowy model wyszukiwania – po marce czy konkretnym produkcie – w rozmowie z AI zmienia się w stronę podejścia zadaniowego – pytamy “jadę w góry, co kupić” zamiast “buty trekkingowe”. Asystent staje się doradcą, przed którym stawiamy konkretne wyzwanie, szukając inspiracji lub rozwiązania złożonego problemu. Co ciekawe, użytkownicy nie korzystają z podsuwanych rekomendacji bezkrytycznie, a aktywnie weryfikują kompetencje algorytmu: dopytują o szczegóły i proszą o uzasadnienie otrzymanych odpowiedzi. Dzięki temu budują zaufanie do asystenta i polecanych przez niego produktów.

– mówi Krzysztof Grześkowiak, head of search w Allegro.

I faktycznie – wiele osób nie traktuje odpowiedzi AI jak wyroczni. Zamiast tego dopytują, porównują, sprawdzają szczegóły. To bardziej dialog niż automatyczna rekomendacja. Asystent podpowiada, ale decyzję i tak podejmuje klient.

To dopiero początek zmian

Allegro zapowiada, że Asystent AI będzie dalej rozwijany. W kolejnych miesiącach ma pomagać m.in. w kompletowaniu zamówień od jednego sprzedającego, budowaniu całego koszyka zakupowego czy wyszukiwaniu najkorzystniejszych ofert.

Widać wyraźnie, że sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi do codziennych zakupów online. I choć dla części osób brzmi to jeszcze trochę futurystycznie, w praktyce chodzi po prostu o wygodę. Mniej szukania, mniej “doktoryzowania się” w każdej nowej dziedzinie, a zamiast tego szybkość i okazja do nowych zakupowych odkryć. Wystarczy tylko zadać pytanie.

