Matura zacznie się wcześniej! Co z egzaminami? Sprawdź harmonogram CKE

Matura 2026. Pierwszy egzamin pisemny zaplanowano na 4 maja. To o jeden dzień wcześniej niż w 2025 roku, kiedy maturzyści zaczynali 5 maja. Widać więc wyraźną zmianę względem ubiegłorocznego harmonogramu.

Jeszcze większa różnica była widoczna dwa lata temu. W 2024 roku matury rozpoczęły się dopiero 7 maja, co oznacza, że tegoroczni absolwenci podejdą do egzaminów aż trzy dni wcześniej niż ich starsi koledzy sprzed dwóch lat. W praktyce oznacza to powrót do wcześniejszego, bardziej „tradycyjnego” terminu.

Zgodnie z informacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, główna sesja egzaminacyjna potrwa niemal cały maj.

część pisemna odbędzie się od 4 do 21 maja,

część ustna zaplanowana jest od 7 do 30 maja

Egzaminy będą organizowane w dwóch turach każdego dnia – rano o godzinie 9:00 oraz po południu o 14:00. Wyjątek stanowi pierwszy dzień, kiedy zaplanowano tylko jedną, poranną sesję.

Co zmiana oznacza dla maturzystów?

Przesunięcie startu matur choćby o jeden dzień może wydawać się niewielkie, ale w praktyce ma znaczenie. Uczniowie mają mniej czasu na końcowe powtórki i dopięcie przygotowań.

Szacuje się, że przeprowadzonych zostanie około 711 tysięcy egzaminów ustnych oraz ponad 1,85 miliona egzaminów pisemnych. Sama liczba tegorocznych absolwentów zdających maturę w nowej formule to około 344,8 tysiąca osób.

Podobnie jak w poprzednich latach, egzamin maturalny w 2026 roku będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Większość uczniów przystąpi do egzaminu w formule 2023, która obowiązuje dla obecnych absolwentów liceów i techników. Z kolei osoby z wcześniejszych roczników będą zdawać maturę w formule 2015.

Arkusze egzaminacyjne w obu przypadkach różnią się nie tylko zakresem materiału, ale także oznaczeniami i szatą graficzną, co ma ułatwić ich rozróżnienie podczas egzaminów.

Jakie egzaminy są obowiązkowe?

Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów obowiązkowych zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Wśród nich znajdują się:

język polski,

matematyka (część pisemna),

język obcy nowożytny.

Dodatkowo uczniowie mają obowiązek zdawania co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W praktyce wielu maturzystów decyduje się na większą liczbę przedmiotów, aby zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji na studia.

Wyniki matur 2026 – kiedy się pojawią?

Po zakończeniu egzaminów prace trafią do egzaminatorów. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca, a tego samego dnia szkoły otrzymają świadectwa oraz aneksy z rezultatami uczniów. To właśnie wtedy maturzyści dowiedzą się, czy zdali egzamin i jakie osiągnęli wyniki.

57