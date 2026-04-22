Matura 2026. Matura jest obowiązkowa czy nie? Wszystko, co musisz wiedzieć

Matura 2026 – co warto wiedzieć?

W 2026 roku matury rozpoczną się w maju – część pisemna potrwa od 4 do 21 maja, a egzaminy ustne zaplanowano między 7 a 30 maja. Do tego sprawdzianu przystępują najczęściej absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Chociaż matura to tradycyjny finał nauki w szkole średniej, to formalnie nie każdy musi do niej podchodzić.

Czy podejście do matury to wymóg?

Odpowiedź brzmi: nie. Egzamin dojrzałości nie jest obowiązkowy. Uczeń może zakończyć edukację w szkole średniej bez podchodzenia do matury. Dostanie wówczas świadectwo ukończenia szkoły, ale nie uzyska dokumentu poświadczającego dojrzałość.

W jakich sytuacjach matura jest niezbędna?

Mimo że matura nie jest wymagana prawnie do ukończenia szkoły, to często jest kluczowa w dalszym życiu. Musisz ją zdać, jeśli:

zamierzasz rozpocząć studia na uczelni wyższej

chcesz aplikować na kierunki, które wymagają punktów z wybranych przedmiotów

myślisz o szerszych perspektywach na rynku pracy

Bez zdanego egzaminu maturalnego nie można wziąć udziału w rekrutacji na studia w naszym kraju.

Jakie przedmioty są obowiązkowe na maturze 2026?

W 2026 roku zdający będą musieli zmierzyć się z następującymi egzaminami obowiązkowymi:

w formie ustnej: język polski oraz język obcy nowożytny

w formie pisemnej: język polski, matematyka i wybrany język obcy (wszystkie na poziomie podstawowym)

Ponadto większość uczniów musi przystąpić do egzaminu z co najmniej jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Warto pamiętać, że choć matura nie jest konieczna do samego ukończenia szkoły średniej, to jest niezbędnym warunkiem podjęcia studiów, co skłania większość absolwentów do jej zdawania.

