Zderzenie trzech aut na S7. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 20:57

W niedzielę, 7 czerwca, około godziny 17:30 na drodze ekspresowej S7 w rejonie Rychnowa, na jezdni w kierunku Warszawy, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a ze względu na udział dzieci zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  • Do zdarzenia doszło około godz. 17:30 na S7 koło Rychnowa.
  • Zderzyły się trzy samochody osobowe: hyundai, opel i volvo.
  • Przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości przez kierowcę hyundaia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca hyundaia nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim opla i uderzył w jego tył. Siła zderzenia spowodowała przemieszczenie opla, który następnie uderzył w jadące przed nim volvo.

Czytaj też: Zderzenie karetki na sygnale z osobówką. Są ranni

Służby przez pewien czas prowadziły działania na miejscu zdarzenia. Z uwagi na obecność dzieci w uczestniczących pojazdach podjęto decyzję o zadysponowaniu śmigłowca LPR.

Jak przekazała policja, mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Wszyscy uczestnicy zostali przebadani przez ratowników.

Wypadek w Grodkowicach
Zderzenie trzech aut na S7 pod Rychnowem. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Galeria zdjęć 26
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLSZTYN WIADOMOŚCI
OLSZTYN