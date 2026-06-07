Zderzenie trzech aut na S7. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło około godz. 17:30 na S7 koło Rychnowa.

Zderzyły się trzy samochody osobowe: hyundai, opel i volvo.

Przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości przez kierowcę hyundaia.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca hyundaia nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim opla i uderzył w jego tył. Siła zderzenia spowodowała przemieszczenie opla, który następnie uderzył w jadące przed nim volvo.

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Służby przez pewien czas prowadziły działania na miejscu zdarzenia. Z uwagi na obecność dzieci w uczestniczących pojazdach podjęto decyzję o zadysponowaniu śmigłowca LPR.

Jak przekazała policja, mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Wszyscy uczestnicy zostali przebadani przez ratowników.

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