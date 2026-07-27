Nie tylko plaża i parawany. Tego Polacy szukają na wakacjach. Całkiem nowe nawyki

Nowe hity wakacyjne. Tu Polacy uciekają od tłumów

Specjaliści z branży turystycznej zauważają, że tegoroczne lato przyniosło spore zmiany w preferencjach urlopowiczów. Polacy chętniej niż dotychczas spędzają czas w miejscach, które jeszcze niedawno nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem i pozostawały z boku głównego nurtu. Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w Sun & Snow, Catherine Martins, wskazuje na kilka lokalizacji, które odnotowały ogromny skok popularności. Według ekspertki, to właśnie te destynacje najlepiej odpowiadają na nowe oczekiwania wczasowiczów, oferując spokojniejszą aurę, mniejszy ścisk, a jednocześnie dogodny dojazd do większych ośrodków turystycznych.

– W tym sezonie największe wzrosty zainteresowania w porównaniu z ubiegłym rokiem notujemy w Ustce, Grzybowie oraz Polanicy-Zdroju, gdzie obłożenie wzrosło o około 30% rok do roku.

Wygoda, swoboda i przyroda. Polacy rezygnują z modnych kurortów

Przeobrażeniom ulega nie tylko zestawienie najchętniej odwiedzanych miejscowości, ale również samo podejście do letniego wypoczynku. Jak zaznacza Catherine Martins, dla turystów coraz mniejsze znaczenie ma znana i modna lokalizacja, a priorytetem staje się wygoda, przestronność, bliskość przyrody i szansa na prawdziwy relaks. Z tego powodu wczasowicze bez wahania wybierają noclegi oddalone o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów od najpopularniejszych ośrodków. Gwarantuje im to luźniejsze plaże, wygodniejszy dostęp do lokalnych atrakcji oraz lepsze warunki zakwaterowania.

– Coraz częściej obserwujemy, że dla gości nie liczy się już wyłącznie najbardziej rozpoznawalny adres. Znacznie większe znaczenie mają komfort pobytu, przestrzeń, kontakt z naturą oraz możliwość spokojnego wypoczynku – mówi Martins.

Mazury znów popularne. Karwica przyciąga turystów na Mazurach

Zauważalny jest również powrót turystów na Mazury, co przekłada się na ożywienie w całym regionie. Według ekspertki obłożenie w Krainie Wielkich Jezior wzrosło o blisko 20 procent w stosunku do poprzedniego roku. Na tym tle wyróżnia się zwłaszcza Karwica, która wyrasta na atrakcyjną alternatywę dla najbardziej obleganych mazurskich kurortów. Ta urokliwa miejscowość, ukryta wśród lasów i jezior, idealnie wpisuje się w potrzebę bliskiego obcowania z przyrodą. Odwiedzający mogą tam znaleźć upragnioną ciszę i spokój, nie rezygnując z łatwego dostępu do głównych punktów turystycznych na Mazurach.

– To kameralna lokalizacja położona w otoczeniu lasów i jezior, odpowiadająca na rosnące zainteresowanie wypoczynkiem blisko natury – dodaje Catherine Martins.

Planowanie urlopu. Jak Polacy rezerwują wakacje?

Zmiany widać także w samym sposobie planowania letniego wypoczynku. Jak podkreśla Catherine Martins, znaczna część turystów, w tym przede wszystkim rodziny z dziećmi, decyduje się na rezerwację noclegów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Z drugiej strony, rośnie też grupa osób preferujących szybkie, spontaniczne wypady, a także tych, którzy sprytnie łączą urlop z wykonywaniem obowiązków zawodowych w trybie zdalnym.

– Coraz więcej gości rezerwuje pobyty z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie rodziny z dziećmi – zauważa ekspertka.

Domy i apartamenty zyskują przewagę nad hotelami

Kolejnym istotnym zjawiskiem jest zwracanie większej uwagi na standard i warunki pobytu. Dla urlopowiczów liczy się bogate wyposażenie wnętrz, dostępne udogodnienia, możliwość zabrania zwierząt domowych, a także przestronność i bliskość terenów zielonych. W rezultacie tradycyjne hotele coraz częściej przegrywają w starciu z apartamentami i domami wakacyjnymi, które zapewniają gościom zdecydowanie większą niezależność i swobodę podczas wakacji.

– Liczą się wyposażenie apartamentu, dostęp do udogodnień, możliwość podróżowania z pupilem, bliskość natury czy przestrzeń dla całej rodziny – wylicza Catherine Martins.

Trendy w turystyce. Różnorodność i unikanie tłumów

Podsumowując tegoroczny sezon, ekspertka zauważa, że rynek turystyczny w Polsce staje się coraz bardziej urozmaicony. Wczasowicze świadomie selekcjonują oferty, poszukując miejsc idealnie skrojonych pod ich indywidualne oczekiwania. Coraz częściej triumfują lokalizacje cichsze, kameralne, gwarantujące bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym. Przewiduje się, że ten kierunek zmian będzie się pogłębiał w nadchodzących sezonach, ponieważ Polacy coraz bardziej cenią sobie świadomy, wygodny relaks w otoczeniu pozwalającym na pełną regenerację sił.

– Szczyt sezonu 2026 potwierdza, że polska turystyka staje się coraz bardziej zróżnicowana. Turyści wybierają miejsca najlepiej dopasowane do własnych potrzeb. Coraz częściej wygrywają lokalizacje spokojniejsze, bardziej kameralne i oferujące bliski kontakt z naturą.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie