Tajemnicza śmierć 33-latka. Jego ciało wyłowiono z jeziora Kisajno

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-20 17:12

Tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny niedaleko Giżycka. Z jeziora Kisajno wyłowiono ciało 33-latka. Policjanci i prokuratorzy próbują teraz odtworzyć przebieg zdarzeń, które doprowadziły do jego śmierci. To samo jezioro było przed laty miejscem innej, głośnej tragedii – zginął w nim znany producent Piotr Woźniak-Starak.

Służby ratunkowe na jeziorze Kisajno obok zacumowanych łodzi. O tragedii 33-latka przeczytasz na SE.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Tragiczne odkrycie w jeziorze Kisajno. Służby szukają przyczyn śmierci 33-latka

Funkcjonariusze z Giżycka wspólnie z prokuraturą badają sprawę odnalezienia zwłok 33-letniego mężczyzny. Miejscowa jednostka policji otrzymała zawiadomienie o jego zaginięciu w niedzielne popołudnie. Z podanych do tej pory przez policjantów informacji wynika, że w nocy z soboty na niedzielę mężczyzna opuścił zacumowaną łódź typu houseboat przy ośrodku w Pięknej Górze i zniknął. Do akcji włączono jednostki ratownicze i patrol wodny policji. Wykorzystano zaawansowany sprzęt, taki jak sonar do mapowania dna. To on pomógł namierzyć ciało poszukiwanego pod powierzchnią wody. Śledczy z Giżycka pracują teraz ad rozwiązaniem zagadki tajemniczej śmierci.

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Jezioro Kisajno było miejscem śmierci Piotra Woźniaka-Staraka

Dla wielu osób nazwa tego mazurskiego jeziora brzmi znajomo ze względu na dramatyczne wydarzenia z przeszłości. To właśnie w wodach jeziora Kisajno zginął popularny producent filmowy Piotr Woźniak-Starak. Latem 2019 roku mężczyzna wypadł za burtę pędzącej motorówki. Jego zaginięcie uruchomiło potężną akcję ratunkową angażującą liczne służby. Po pięciu dobach intensywnych działań wyłowiono ciało. Z ekspertyz biegłych wynika, że zgon Piotra Woźniaka-Staraka nastąpił w wyniku ciężkiego uszkodzenia mózgu i niewydolności krążeniowo-oddechowej, najprawdopodobniej od uderzenia w głowę śrubą napędową. Ciało producenta początkowo spoczęło na terenie prywatnym w Fuledzie, lecz później przeniesiono je na warszawskie Powązki.

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PIOTR WOŹNIAK-STARAK
JEZIORO