Iran zaatakował Izrael rakietami. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie

Do ataku doszło kilka godzin po izraelskim nalocie na południowe przedmieścia Bejrutu w Libanie. Izraelskie siły zbrojne przekazały, że celem operacji były „centra dowodzenia”. W wyniku uderzenia zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych.

Krótko po ataku irański deputowany i doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneia, Ebrahim Rezaei, ostrzegł, że Teheran udzieli Izraelowi „zdecydowanej i bolesnej odpowiedzi” za działania na przedmieściach Bejrutu.

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Po wystrzeleniu rakiet Teheran oświadczył, że ostrzał był sygnałem ostrzegawczym dla Izraela. Korpus Strażników Rewolucji zapowiedział, że jeśli podobne działania Izraela będą kontynuowane, odpowiedź Iranu będzie znacznie szersza i obejmie wszystkie amerykańskie oraz izraelskie cele w regionie.

O eskalacji konfliktu został poinformowany prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca powiedział, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych pozostają w stanie gotowości. Dodał również, że nie jest zadowolony z rozwoju sytuacji i chciałby, aby strony konfliktu powróciły do negocjacji.

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Trump zaznaczył, że „zasugerowałby Iranowi”, iż po wystrzeleniu rakiet „już wystarczy”, dając do zrozumienia, że oczekuje deeskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie.

GEN. KOMORNICKI: USA I TRUMP SKOMPROMITOWALI SIĘ W IRANIE! | Super Ring