Ciała pięciorga dzieci w kartonach! Makabryczne odkrycie w domu

Makabryczne odkrycie we Francji. W domu znaleziono ciała pięciu noworodków w kartonach

Policja prowadzi śledztwo po makabrycznym odkryciu w miejscowości Orange w departamencie Vaucluse na południu Francji. Jak podaje Le Parisien, w domu małżeństwa znaleziono ciała pięciu noworodków ukryte w pudełkach.

Według informacji gazety sprawa wyszła na jaw w poniedziałek wieczorem. Kobieta urodzona w 1994 roku trafiła do szpitala z powodu silnych bólów brzucha. Tam urodziła zdrowe dziecko. Było to jej trzecie żywe dziecko. Para wychowuje już dwoje dzieci w wieku ośmiu i dwunastu lat.

W czasie, gdy kobieta była w szpitalu, jej mąż został sam w domu. Jak podaje Le Parisien, po kłótni dotyczącej pudeł znajdujących się w mieszkaniu postanowił sprawdzić ich zawartość. W jednym z nich miał znaleźć ciało noworodka w stanie rozkładu. Mężczyzna zabrał znalezione szczątki do szpitala. Tam zawiadomiono prokuraturę i policję.

Szczątki noworodków zapakowane w plastikowe worki umieszczone w kartonowych pudełkach

Na miejsce skierowano policję kryminalną z Awinionu. Funkcjonariusze przeszukali dom małżeństwa. Jak informuje Le Parisien, podczas przeszukania znaleziono kolejne szczątki noworodków. Miały być zapakowane w plastikowe worki umieszczone w kartonowych pudełkach. Łącznie odnaleziono ciała pięciu noworodków.

Śledczy badają teraz okoliczności ich śmierci i ustalają, kiedy doszło do zgonów. Konieczne będą sekcje zwłok, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci urodziły się żywe i jaka była przyczyna ich śmierci.

Według informacji Le Parisien rodzina nie była wcześniej znana policji ani służbom społecznym. Sąsiedzi mieli postrzegać małżeństwo jako spokojne i niewyróżniające się niczym szczególnym. Mężczyzna pracuje zawodowo, a jego żona zajmuje się domem.

Gazeta podaje również, że kobieta nadal przebywa w szpitalu. Na razie nie została zatrzymana ani objęta policyjnym aresztem. Prokuratura w Carpentras nie przekazała dotąd oficjalnych informacji na temat prowadzonego postępowania.

🔴 Les corps de cinq bébés ont été retrouvés dans des cartons au domicile d’un couple à Orange dans le Vaucluse ➡️ https://t.co/dTI9bjx5HF pic.twitter.com/0RGkezepD9— Le Parisien (@le_Parisien) July 28, 2026