Tyle Skolim zarabia na noclegach nad Bałtykiem. Ceny w jego willi mogą zaskoczyć

Skolim ma własne miejsce nad Bałtykiem

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, od dawna nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Artysta, którego utwory podbijają listy przebojów, coraz śmielej rozwija działalność biznesową. Na jego koncie są już m.in. stacja paliw, linia wyrobów mięsnych, lody, kolekcje odzieży, bielizna oraz różnego rodzaju akcesoria.

Jednym z jego dużych przedsięwzięć jest także Willa Drako w Międzyzdrojach. Obiekt od miesięcy przyciąga uwagę fanów artysty, którzy chcą nie tylko odpocząć nad polskim morzem, ale także odwiedzić miejsce związane z ich idolem.

Skolim sam zachęcał swoich obserwujących do odwiedzin.

Najpiękniejszy nadmorski kurort, czyli Międzyzdroje. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco. Dzwońcie, rezerwujcie terminy, coraz częściej możecie mnie tutaj zobaczyć

- mówił artysta w nagraniu opublikowanym w sieci.

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Jak wygląda Willa Drako należąca do Skolima?

Obiekt znajduje się w Międzyzdrojach i jest oddalony około 10 minut spacerem od plaży. Goście mogą wybierać spośród różnych wariantów zakwaterowania - dostępne są pokoje dwu- i trzyosobowe, a także większe apartamenty.

W pokojach znajdują się m.in. prywatne łazienki z prysznicem, telewizory, lodówki oraz czajniki. Goście mogą korzystać również z bezpłatnego Wi-Fi. Część pomieszczeń posiada balkony, które szczególnie w sezonie letnim mogą być dodatkowym atutem.

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Willa Drako to nie tylko miejsce noclegowe. Na terenie obiektu działa także punkt, w którym można kupić produkty sygnowane marką Skolima - m.in. ubrania i gadżety związane z artystą.

Tyle trzeba zapłacić za nocleg u "Króla Latino"

Ceny pobytu w Willi Drako zależą przede wszystkim od terminu oraz rodzaju wybranego pokoju. W wakacyjnym sezonie trzeba przygotować się na znacznie większy wydatek.

Jeszcze zimą ceny wyglądały zupełnie inaczej. W styczniu od poniedziałku do piątku za jedną noc w pokoju dwuosobowym trzeba było zapłacić około 151 zł. Wówczas zainteresowanie obiektem było spore, a wolne pokoje szybko znikały.

Właściciele obiektu informowali jednak, że w okresie letnim ceny będą wyższe. I rzeczywiście - w sezonie wakacyjnym rezerwacje obejmują minimum sześć nocy, a koszt jednej doby w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 321 złotych. Oznacza to, że za sam pobyt dla dwóch osób trzeba zapłacić ponad 1900 złotych.

Fani Skolima wybierają nie tylko koncerty

Popularność Skolima sprawia, że jego nazwisko stało się rozpoznawalną marką. Artysta wykorzystuje zainteresowanie fanów i konsekwentnie buduje swoje biznesowe imperium. Willa Drako jest kolejnym elementem tego planu. Dla jednych będzie po prostu miejscem na wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem, dla innych - okazją, by zatrzymać się w miejscu należącym do jednego z najpopularniejszych polskich wokalistów.

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