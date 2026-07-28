Zjechał ze swojego pasa prosto pod ciężarówkę, zginął na miejscu. Tragedia na DK 62 pod Wyszkowem

Puste Łąki. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 62

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 28 lipca, około godz. 6:45 w Pustych Łąkach w pow. wyszkowskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hondą na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Volvo.

Zderzenie było tak gwałtowne, że oba pojazdy z impetem wypadły z jezdni, lądując w przydrożnym rowie.

- W wyniku wypadku zginął kierowca samochodu osobowego, a kierujący ciężarówką został ranny - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Na miejscu pracują funkcjonariusze. Będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku na drodze krajowej.

Ogromne utrudnienia na DK 62

Z powodu porannego wypadku droga krajowa nr 62 jest zablokowana w obu kierunkach, a policjanci kierują ruch na wyznaczone objazdy. Na węźle Skuszew na drogę S8 w kierunku Broku i analogicznie w Łochowie w kierunku Broku na trasę S8.

W związku z utrudnieniami policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

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