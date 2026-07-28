"Ranczo" to serialowy fenomen

"Ranczo" to serialowy fenomen, który na stałe wpisał się w popkulturę. Ten obyczajowo-komediowy hit przedstawia losy mieszkańców fikcyjnych Wilkowyji. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy Amerykanka Lucy Wilska przyjeżdża do Polski, by przejąć w spadku stary dworek po babci. Jej zderzenie z lokalną obyczajowością i prowincjonalnym klimatem napędza całą historię. Ważnym punktem fabuły w serialu jest też rywalizacja braci bliźniaków: wójta i proboszcza - genialnie zagranych przez Cezarego Żaka. Nieodłącznym elementem pozostaje też kultowa ławeczka pod sklepem, przy której stała ekipa filozofuje nad butelką Mamrota.

Na jesień 2026 zapowiedziano emisję ostatniego, domykającego całą historię, sezonu "Rancza".

Kościół i plebania podstawą w "Ranczu"

Plebania oraz kościół to jedne z ważniejszych miejsc w Wilkowyjach w "Ranczu". W końcu to na plebanii ksiądz rozwiązywał spory między mieszkańcami wsi. To też tam chował brata przed wyborami prezydenckimi. To na plebanii planowano wydostanie Lucy z aresztu. A sam kościół? Były w nim nie tylko śluby, ale również chrzciny, czy wielkie "przeprosiny do Boga" za grzeszne zachowanie. To też w kościele schował się Szymon Solejuk z Julką Wargacz, którzy ukrywali się przed rodzicami. Nic dziwnego, że parafia jest regularnie odwiedzana przez fanów serialu.

Pod koniec czerwca VOX FM dowiedziało się, że w nowym sezonie "Rancza" nie zobaczymy starej plebani. Rozsiewano plotki o rzekomym konflikcie między proboszczem a produkcją. Zdementował to burmistrz Gminy Mrozy, Dariusz Jaszczuk - polityk wprost powiedział, że nie było żadnej awantury czy też wojny, po prostu ze względów technicznych postawiono na lokalizację w Warszawie.

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Kościół w Jeruzalu wyremontowany m.in. dzięki gwiazdom "Rancza"

Jeruzal w serialu zmieniał się na przestrzeni lat. Zabytkowy kościół jednak wyglądał tak, jakby domagał się natychmiastowego remontu. W serialu "Ranczo" spory datek przeznaczyła na to Solejukowa, ktora sfinansowała nowy dach w parafii. W rzeczywistości aktorzy również wspomogli kościół w remoncie. Burmistrz Dariusz Jaszczuk w rozmowie z VOX FM zdradził szczegóły tej historii.

- Ówczesny proboszcz, ksiądz Andrzej Sobczyk, ogromnie zżył się z ekipą. Po zakończeniu nagrań zapraszał aktorów na lokalne odpusty i festyny. Przyjeżdżało wtedy po kilkanaście osób. Zdarzało się, że aktorzy wcielający się w serialowe postacie chodzili podczas mszy z tacą. Było to niesamowicie zabawne. Słyszałem nawet, jak panowie, którzy zazwyczaj przesiadywali pod sklepem na ławeczce, szeptali do siebie: "Ty, byłeś już dać na tacę?", "No byłem", "To idź jeszcze raz, bo to przecież oni zbierają!". Ludzie potrafili dawać na tacę po dwa razy, bo aktorzy podchodzili do tego z wielkim humorem i dystansem. Co najpiękniejsze, te zbiórki miały realny cel - powiedział burmistrz.

Okazało się, że wsparcie było tak ogromne, iż udało się wszystko wyremontować właśnie z datków.

- Zaangażowanie aktorów podczas festynów i odpustów w pierwszych latach (tak do 3-4. serii) pozwoliło zebrać znaczące środki, dzięki którym ten piękny, zabytkowy kościółek został wyremontowany i dziś wygląda po prostu wspaniale - podsumował burmistrz dla VOX FM.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmienił się kościół w Jeruzalu. Mamy zdjęcia sprzed i po metamorfozie!

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