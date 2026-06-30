TYLKO U NAS: Wiemy, co z plebanią w nowym sezonie "Rancza". Wielkie zmiany na planie

"Ranczo" wraca na ekrany. Co wiadomo?

"Ranczo" to jeden z kultowych polskich seriali. 10 sezonów o mieszkańcach wsi Wilkowyje potrafiły przyciągnąć widzów. Nic dziwnego - losy Amerykanki Lucy czy wojna bliźniaków Koziołów wywoływały spore emocje wśród fanów serialu. Co ciekawe, po emisji pierwszego sezonu produkcja nie wiedziała, czy będą kontynuować nagrania z powodu zbyt małej oglądalności. Dzięki powtórkom przed 2 sezonem okazało się, że Polacy nagle to jednak dobrze przyjęli.

Choć początkowo nie planowano wznowienia serialu, ogłoszono na przełomie 2025 i 2026 roku, że powstanie ostatni, domykający spin off "Rancza". Wiele wątków będzie tam zakończonych, aby widzowie nie mieli już niedopowiedzeń. Jak dowiedział się "Super Express" - nikt nie zastąpi Franciszka Pieczki i Pawła Królikowskiego. Pojawią się nowi aktorzy, ale też wielu z nich wróci na plan, jak:

Violetta Arlak

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Mateusz Rusin;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Marta Lipińska;

Ilona Ostrowska.

Dodatkowo "Super Express" dowiedział, się, że będzie tzw. "Nowa Dorotka".

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Co z plebanią w "Ranczu"? Szokujące wieści

Na jednej z grup fanowskich pojawiły się informacje o tym, że w Jeruzalu nie będą kręcone już sceny na kultowej Plebanii. Od razu dopisano, że to proboszcz tamtejszej parafii miał odmówić nagrań. VOX FM dowiedział się, że nie do końca tak było. Źródło stacji wprost zaprzeczyło tym doniesieniom.

To nie proboszcz nie chciał działać. Produkcja miała pewne zastrzeżenia i stwierdziła, że nie chce kontynuować współpracy z parafią w Jeruzalu przy nowym sezonie "Rancza". Nie było tam żadnego konfliktu czy kłótni - powiedziało źródło VOX FM

Jednocześnie nie wiadomo, czy produkcja zamierza skorzystać z innej, gotowej plebanii, czy odtworzy tę starą w procesie produkcyjnym.