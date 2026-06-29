To ona zagra córkę Lucy i Kusego w kontynuacji "Rancza". Produkcja ściągnęła aktorkę zza granicy?

Ranczo - fenomen od lat

Mało brakowało, a ta kultowa produkcja zamknęłaby się w zaledwie czterech sezonach. Emitowane na antenie TVP1 "Ranczo" w latach 2006–2016 serial początkowo wcale nie zapowiadał się na gigantyczny hit, który z czasem gromadził przed telewizorami rekordowe 10 milionów oglądających. Opowieść o Amerykance Lucy, która zamieszkała w odziedziczonym po babci dworku w podlaskich Wilkowyjach, skradła jednak serca Polaków. Odwieczne spory wójta i księdza (w rolach braci bliźniaków zagrał Cezary Żak)) oraz filozoficzne debaty stałych bywalców przysklepowej ławeczki okazały się tak popularne, że serial doczekał się aż 10 serii. Łącznie widzowie zobaczyli 130 odcinków oraz kinowy film pełnometrażowy.

"Ranczo" wraca na ekrany

Wiadomość z końca 2025 roku o reaktywacji uniwersum „Rancza” w postaci nowej serii będącej sequelem i spin-offem wywołała euforię wśród fanów. Szybko pojawiły się jednak pytania, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością zmarłych aktorów. Jak ustalił „Super Express”, produkcja nie zamierza szukać zastępstwa za Pawła Królikowskiego (serialowego Kusego) ani za Franciszka Pieczkę (Stacha Japycza) - ich postacie nie zostaną obsadzone na nowo. Za to spore poruszenie wywołała informacja o dołączeniu do ekipy Daniela Olbrychskiego, który ma wcielić się w rolę kuzyna Japycza.

Oprócz tego, potwierdzono udział następujących osób:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Mateusz Rusin;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Marta Lipińska;

Ilona Ostrowska.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Co z Dorotką w "Ranczu"? Mamy informacje

Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się plotki dotyczące tego, kto zagra Dorotkę w "Ranczu". Wiele osób stawiało, że będzie to aktorka, która grała ją za dziecka, czyli Weronika Kunka. Dziewczyna obecnie jest pełnoletnia, więc idealnie pasowałaby do grania "Dorotki". Okazuje się, że jednak to nie ona pojawi się w "Ranczu". Giełda nazwisk w mediach społecznościowych co rusz się uzupełniała. Niedawno wyciekło jedno nazwisko. Źródło "Super Expressu" nieoficjalnie potwierdziło te doniesienia.

- Karolina Ludwiniak ma zagrać starszą Dorotkę. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała jej rola w serialu - powiedziało źródło "Super Expressu".

Jednocześnie udało się ustalić, że prawdopodobnie chłopaka Dorotki ma zagrać Maciek Tomaszewski, aktor znany z "Na Wspólnej".

A kim jest Karolina Ludwiniak? To aktorka młodego pokolenia, która swój talent rozwijała w Wielkiej Brytanii, m.in. w londyńskich szkołach. Grała głównie w projektach anglojęzycznych.

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Quiz z Ranczo: Jak dobrze znasz wykształcenie i zawody bohaterów serialu? Pytanie 1 z 11 Kto był serialowym artystą? Kusy Lucy Paweł Kozioł Następne pytanie